Vinti 30mila euro da un pensionato  

Decimomannu sorride con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso è stato messo a segno un 8 Oro da 30 mila euro. Si tratta di un pensionato decimese che, a quanto pare, ha rischiato addirittura il colpo grosso ma all’ultimo momento ha deciso di modificare la giocata togliendo due numeri, poi estratti. Se li avesse lasciati avrebbe vinto circa cinque milioni di euro.

La tabaccheria Cadau, dove è stata giocata la schedina, ultimamente sembra baciata dalla fortuna. Solo qualche mese fa una pensionata decimese ha vinto lì oltre 66 mila euro. È giusto sottolineare che il gioco d’azzardo, inclusi lotto, gratta e vinci, schedine e quant'altro può diventare in breve tempo una dipendenza, causando un vero disturbo psichiatrico. Spendere qualche euro ogni tanto, magari in compagnia, può anche far sorridere ma non bisogna dimenticare che in questi giochi alla fine vince sempre il banco.

