Vinti 20mila euro al Lotto in via Cagliari 

Nuova vincita al Lotto a Sestu. Nell’estrazione di sabato scorso sono stati centrati tre ambi e un terno, per un valore di 19.500 euro. Fa festa la tabaccheria Boscolo, in via Cagliari, dove è stata fatta la giocata fortunata.

Dietro il bancone, i fratelli Gabriele e Mauro Boscolo che gestiscono un’attività di famiglia aperta dal 1984: «Siamo sicuramente molto contenti per il fortunato scommettitore; qui viene tanta gente, speriamo di aver reso molto felice qualcuno», racconta Mauro; «l’anonimo vincitore o vincitrice finora non si è fatto vedere né sentire». Ma in questo mestiere le belle sorprese capitano spesso: «Una volta una signora ha vinto 10mila euro al gratta e vinci. Ed era la prima volta che giocava, inizialmente aveva capito di averne vinto 10, poi quando gliel’abbiamo spiegato si è dovuta sedere per l’emozione». Nel caso di questa vincita al Lotto per ricevere la somma bisogna andare alla banca con la ricevuta della giocata, e verrà accreditata sul conto.

Non è la prima volta che la fortuna passa a Sestu; l’anno scorso era stato segnato un “9 oro”, al 10 e lotto, per un valore di 50mila euro, e, l’anno precedente, erano stati vinti 20mila euro al Super Enalotto Super Star.

