Vintage, migliaia di appassionati alla Fiera 

Il padiglione G, all’interno di Fiera Natale, si riempie in occasione della Mostra del Vintage: la passione per gli oggetti che raccontano le epoche passate è irresistibile. Così i cagliaritani non se lo fanno ripetere due volte e, tra sabato e domenica, parte la caccia alla grande occasione.

«Da 50 anni vado in giro per i mercatini d’Europa», spiega Nicola D’Aniello, mentre una ragazza gli chiede il prezzo di un vecchio vinile. «L’oggetto più antico è un banco ottico del 1880, cioè la prima macchina fotografica». L’abbigliamento usato si conferma molto richiesto: «Abbiamo una clientela piuttosto vasta, dai giovani ai più anziani. Anche perché» precisa «abbiamo capi che possono essere usati un po’ da tutti», commenta Paolo Castagna. «L’articolo più originale? «Una tuta da benzinaio della Shell degli anni ’40». «È un’esposizione ben organizzata, ero curiosa di esplorare» racconta Elena Mura. «Questo è un clarinetto in ebano, mentre questi sono degli organetti tedeschi. Vengono usati anche per le musiche del ballo sardo» spiega Giovanni Serra, che mostra gli strumenti esposti. Lorenzo Piras, vende maglie da football e cappellini usati: «Ho un fornitore negli States. C’è parecchio interesse». «I gioielli sono molto ricercati, ma anche intimo e giacche» spiega Beatrice Saderi, di Oristano.

