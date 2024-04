Vino sardo, scommessa vinta 

Vinitaly archivia la 56esima edizione con 97mila presenze. E anche l’Isola fa un bilancio positivo. «Quest’anno il padiglione Sardegna si è presentato con un’identità forte e distintiva: il nostro claim Noi Siamo Sardi ha rappresentato l’anima autentica della nostra regione, la sua storia millenaria e la sua straordinaria diversità enogastronomica», dice l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta, che oggi a Cagliari, nella sede di via Pessagno, incontrerà i rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto agricolo, per «un primo tavolo di ascolto e confronto», cui seguiranno prossimamente «analoghi confronti con le rappresentanze di tutti i settori coinvolti nelle diverse linee di attività dell’assessorato».

Filiere ed eccellenze

Dal Vinitaly 2024 arrivano conferme importanti per i settori dell'agroalimentare sardo. Produzioni Dop e Igp, ma anche filiere e settori di eccellenza come il vitivinicolo che proprio a Verona ha avuto gli occhi puntati da tutto il mondo. Dal Cannonau al Vermentino, passando per le tipicità storiche, autoctone e senza dimenticare una importante new entry: la birra artigianale.

Nel settore vitivinicolo in crescita delle coltivazioni a 27.579 ettari (nel 2022) di cui il 43% destinata a uve Dop e Igp (rilevamento Coldiretti Sardegna sulla base dell’ultimo report Laore) e 546mila ettolitri di produzione di vino (di cui 284mila bianchi e 262mila rossi con 403mila di vini Dop (74%) e 86mila di Igp (16%) su 733mila quintali di uve prodotte, tornati a livelli simili alle annate storicamente più produttive dai primi anni duemila a oggi. Un export che premia ancora l'Europa (57%), seguita dall'America (31%), poi Asia (10%) e il restante 2% in Oceania.

«Il vino sardo si è dimostrato ancora una volta un autentico messaggero della Sardegna nel mondo, trasmettendo la sua reputazione in maniera positiva, fresca e dinamica pur rimanendo fedele alle radici della nostra identità, celebrando le tradizioni e la storia millenaria dell'isola - sottolinea Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna - questo settore non solo produce eccellenze enologiche ma si distingue per la sua capacità di chiudere il ciclo produttivo e conquistare i mercati esteri con successo».

Il Consorzio della birra

Nell'edizione 2024 uno spazio importante lo hanno rivestito anche le birre artigianali, grazie alla presenza del Consorzio Birra Italiana e alle aziende aderenti, anche targate Sardegna. Nell’Isola sono circa 4 i milioni di litri grazie ai circa 60 produttori (sui 1.182 birrifici artigianali in Italia) fra birrifici artigianali e “beer firm” (aziende che non disponendo di un impianto di produzione realizzano le proprie birre presso altre aziende). Numeri di eccellenza anche per le 21 realtà che fanno parte del Consorzio di Promozione e Tutela della Birra Artigianale Italiana da Filiera Agricola (18 birrifici più 3 aziende agricole che coltivano orzo e luppolo) che nel 2022 hanno contribuito a produrre 10 mila ettolitri di birra anche grazie al malto usato per circa 3 mila quintali.

