Vino, passione fra corsi e studi 

La delegazione di Oristano dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (Onav) nei giorni scorsi ha rinnovato il direttivo, confermando molte figure chiave e introducendo nuovi membri. Alla guida della delegazione c'è l'enologo Ruggero Ariu, affiancato dal vice maestro assaggiatore Tonino Meleddu, dal tesoriere Quirico Mura e dai consiglieri Carlo Atzei, Marcello Pilloni, Luca Demontis, Nicola Lai e Ornella Trogu.

Il programma per il 2024 è già fitto di attività: a fine gennaio prenderà il via il corso di assaggiatore di primo livello, seguito da visite guidate mensili nei territori viticoli e nelle cantine della Sardegna. «La missione della nostra delegazione è allineata alle normative nazionali, mira a promuovere la conoscenza e la cultura del vino, che parte dal lavoro nei vigneti e si estende alle tecniche di degustazione, alle caratteristiche varietali e ai difetti che talvolta possono manifestarsi nei vini – spiega il presidente Ruggero Ariu - Tutto ciò si svolge sempre con l'obiettivo di condividere la passione per questa bevanda millenaria: il vino». ( n.s. )

