Vino, musica, dibattiti e giochi: trenta appuntamenti per due mesi 

Proseguiranno venerdì prossimo in piazza Santarelli, con uno spettacolo dedicato ai bambini, gli appuntamenti del calendario dedicato all’Estate Buggerraia 2024. Trentadue serate tra spettacoli ed eventi culturali, che termineranno il 7 settembre con la presentazione presso il Museo del Minatore del libro di Raffaele Murru intitolato “Malfidano”.

«Grazie a un importante contributo da parte della Regione e della Fondazione di Sardegna – spiega la sindaca Laura Cappelli - il comune di Buggerru con la collaborazione della Pro Loco e del Surf Club, riuscirà a organizzare quest’anno un ricco programma di eventi, che culmineranno nei primi di settembre con le celebrazioni del 120esimo anniversario dell’Eccidio di Buggerru». Nei prossimi appuntamenti del calendario, figurano tra gli eventi più clou Calici in Centrale, degustazione dei vini e dei prodotti tipici, fissata per il 2 agosto. Poi la rassegna Cultura e tradizioni di Sardegna, in programma per il 17 agosto e la serata musicale del 22 dello stesso mese in compagnia dei dj di Radio 105 Night. Infine, la commemorazione dei 3 minatori morti nell’Eccidio del 4 settembre 1904, officiata con diversi convegni e dibattiti sui “tragici fatti di Buggerru”.

«Tutta l’amministrazione comunale – garantisce Laura Cappelli – assieme alle associazioni che collaborano, sono impegnati nell’organizzare degli eventi al fine di una buona riuscita dell’Estate Buggerraia».

