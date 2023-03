Vino, la banca degli autoctoni 

Entusiasmo e “follia” sono quelli dei 23 anni di Alberto. Sapienza e tecnica sono portati in dote da Luciana e Piero. Violante, 19 anni, è già concentrata (e lo sarà sempre di più dopo l’esame di maturità di quest’anno) a far quadrare i conti. Si scrive Quartomoro family ma si legge vino. Passione. Storia. Viaggio. Cultura. Condivisione. Amore per la terra che ancora sa di zolla e per la vigna, straordinaria eccellenza nel calice. «L’ingresso di Alberto, che oggi lavora a tempo pieno in azienda, ha dato alla cantina una marcia in più», svela la mamma, Luciana Baso, mentre ripercorre quel 2019 quando la famiglia decide («coraggiosamente») di acquistare i vigneti che oggi circondano la moderna struttura che sorge a Is Bangius, Marrubiu, angolo pedemontano dell’antico vulcanico scrigno di ossidiane: Monte Arci. «È stato Alberto a puntare alto e a credere nell’acquisto di questi vigneti».

Il progetto

Quartomoro, data di nascita 2011, non è solo un brand, è una visione. Se non fosse per la sua robusta concretezza ha tutti gli elementi per essere considerato un miraggio enoico che ogni giorno si confronta con una sfida tra uomo e grappolo, dove il primo è un saggio genitore. Una visione affettiva, ma reale, in cui «la vigna è una creatura da allevare», dice Alberto. In questi 12 anni, Quartomoro ha maturato una convinzione e tracciato una strada. «Vogliamo parlare di autenticità e longevità», spiegano Luciana e Piero. «Il vino in Sardegna non ha motivo di temere il fattore tempo, ne siamo certi, tanto che da quando è nata l’azienda abbiamo deciso di conservare per ogni vino una serie di bottiglie che oggi costituiscono una speciale banca della memoria». È l’Archivio dei Vitigni Autoctoni, un progetto nato «per capire se le varietà tradizionali e autoctone bianche e rosse possono sostenere un invecchiamento e una maturità capaci di regalare emozioni», spiegano i titolari di Quartomoro. «Generalmente i vitigni sardi trasformati in vino non sono stati sottoposti a questo tipo di test, e nell’Isola spesso guardiamo con timidezza a una dote così ambita: la longevità». A distanza di danni, da quando Piero Cella e Luciana Baso hanno deciso di mettere in archivio le prime etichette di Bovale (vendemmia 2010), il progetto non si è fermato. «Le sorprese sono tante: il Vermentino dopo 10 anni mostra ancora freschezza e sensazioni olfattive agrumate ben vive, e una speziatura diversamente sferzante. Il Bovale da vigne di sabbia, regala tessiture caratteristiche di vitigni da lungo invecchiamento e, tipico di un territorio vicino al mare, trasferisce note balsamiche e iodate. Struttura tannica soave e fresca allo stesso tempo».

L’incontro

Venerdì il battesimo ufficiale e la presentazione del progetto con una forte valenza di condivisione per il territorio. Sinergia confermata dalla presenza delle aziende Murgia Formaggi e Salumificio Monte Arci e dalla chef Marcella del ristorante Era Ora di Arborea. «Per noi quello di Quartomoro è stato anche un progetto culturale, per questo poter trasformare l’archivio in un luogo aperto dove studiare e comprendere i nostri vitigni ci inorgoglisce», spiega Luciana. Mentre Alberto Cella conclude: «C’è grande curiosità rispetto ai nostri vitigni autoctoni, aprire la prospettiva della longevità credo sia veramente stimolante». Nei 12,5 ettari aziendali che producono circa 60 mila bottiglie Vermentino, Vernaccia, Nuragus, Semidano, Arvisionadu, Nasco, Cannonau, Bovale, Muristellu, Carignano, Cagnulari e Monica hanno creato un’esemplare comunità. Qui natura e uomo dialogano in perfetta sintonia.