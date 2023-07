Vino, il super Consorzio unico: svolta epocale 

Non c’è un attimo da perdere, anche perché gli altri territori (nazionali e internazionali) non aspettano le titubanze endemiche della Sardegna vitivinicola. Quello che nascerà domani a Siamaggiore, mai più procrastinabile, ha qualcosa di grandioso: un Consorzio unico di tutela per le Doc del Cannonau e del Vermentino. Un accordo memorabile che permetterà al blasonato vigneto isolano, non solo di tutelare nel mondo le produzioni dei due vitigni e vini più rappresentativi dell’Isola, ma di riuscire finalmente a dialogare alla pari con un mercato internazionale sempre più selettivo e agguerrito.

L’appello

«Basta divisioni»esorta Antonello Pilloni, 89 anni, decano della viticoltura sarda, alla guida della cantina di Santadi e tra i promotori dell’iniziativa. «Dobbiamo andare avanti uniti e coesi per valorizzare tutta la Sardegna del vino». L’incontro è promosso da 6 Consorzi di tutela (Carignano del Sulcis, presieduto da Pilloni; Vini di Sardegna, Francesca Argiolas; Vermentino di Sardegna, Giovanni Pinna; Cannonau di Sardegna, Mario Mereu, Vini di Alghero, Mario Peretto; e Vini di Cagliari, Sandro Murgia). All’incontro parteciperà anche Assoenologi Sardegna.

La sfida

«Il mondo del vino rappresenta uno dei reparti più importanti dell’economia sarda, capace di impiegare decine di migliaia di persone e generare ogni anno milioni di euro di fatturato che sostengono famiglie e aziende dell’intera Isola». Francesca Argiolas, alla guida del Consorzio di tutela dei Vini della Sardegna è determinata quanto ottimista. «Per difendere, supportare e far crescere questo settore oggi è necessario costituire un organismo unitario, capace di garantire una rappresentanza generale più forte, e pronto a portare avanti le istanze del comparto a livello regionale, nazionale e internazionale. In virtù di questa esigenza – aggiunge – gli amministratori dei consorzi di tutela delle denominazioni del vino oggi esistenti hanno deciso di cercare una strada condivisa per valorizzare l’intera Sardegna e in particolare le Doc Cannonau e Vermentino, lavorando insieme per la costituzione di un consorzio unico che possa contribuire a far crescere il comparto del vino sardo promuovendolo in tutto il mondo. L’auspicio – conclude Francesca Argiolas – è quello di superare il retaggio del passato, unendo in una sola realtà le tante voci che sovente si sono espresse in modo eterogeneo, rendendo più facile e dinamica la dialettica fra territorio e istituzioni».

La Regione

Proprio per questo domani sarà presente anche l’assessora regionale all’Agricoltura, Valeria Satta, che ribadisce come «il Consorzio non toglie nulla all'unicità e all'identità delle nostre produzioni ma dobbiamo sempre tenere a mente – dice – che si perdono tante sovvenzioni rilasciate a livello comunitario alle sole unità consorziate. Fondi in alcun modo recuperabili se non con questa modalità di unione. In Sardegna – ricorda inoltre l’assessora – le due principali denominazioni, Cannonau di Sardegna e Vermentino di Sardegna, ad oggi non sono salvaguardate da nessun consorzio di tutela riconosciuto. Mi sento di sollecitare pertanto tale scelta che rimane – sottolinea – una volontà dei singoli produttori ma che mi piacerebbe venisse perseguita nell'interesse comune di tutti i soggetti coinvolti».

Rilancio e promozione

«È un primo incontro per concretizzare questo processo di aggregazione e superare le divisioni che da decenni caratterizzano il mondo vitivinicolo sardo», spiega Mario Mereu, da un anno alla guida del Consorzio di tutela del Cannonau Doc. «Vogliamo marciare compatti di fronte a tutte le sfide del panorama internazionale. Ora dobbiamo trovare l’unità che è sempre mancata. L’entusiasmo c’è e l’obiettivo è certamente ambizioso perché riguarda tutta l’Isola. Un grande traguardo». Che la strada sia in salita lo ammette anche Mario Peretto (presidente della Cantina sociale di Santa Maria La Palma): «Questa è l’ultima chance per la viticoltura sarda» dice. «Oggi abbiamo la consapevolezza che tutti gli altri Paesi vanno avanti in modo unitario. Se non capiamo questo vuol dire che resteremo piccoli». E aggiunge: «A livello comunitario ci sono grandi spinte contro i modelli territoriali che contraddistinguono le produzioni. Ecco perché serve unità». Giovanni Pinna (direttore Sella&Mosca) ricorda che in Sardegna ci sono 11 Consorzi di tutela, «ma due quello del Cannonau Doc e quello del Vermentino Doc non sono riconosciuti: in pratica i due che rappresentano il 45% della superficie vitata sarda e il 66% del vino certificato e imbottigliati. Un assurdo». Sandro Murgia (Cantine di Dolianova) rincara: «In questi anni abbiamo perso tante opportunità, dobbiamo superare gli ostacoli e le divisioni, lavorare uniti per il bene comune, dobbiamo farlo per tutelare chi zappa la terra in vigna, i produttori e i consumatori». I lieviti si sono attivati.

RIPRODUZIONE RISERVATA