Vino e vernaccia nel Giudicato d’Arborea fra storia ed emozioni 

Mariano IV ne parlava diffusamente nella sua raccolta di leggi agrarie; sua figlia, Eleonora d’Arborea, nella Carta De Logu imponeva l’impianto di vigneti nelle terre incolte. Non c’è dubbio che la coltivazione della vite fosse ben radicata in epoca giudicale. L’argomento sarà al centro del convegno “Vignas. La viticoltura nel Codice Rurale e nella Carta de Logu”, organizzato dall’Istar, in collaborazione con gli assessorati alla Cultura del Comune e della Regione. L’appuntamento è in programma venerdì, alle 18, all’Hospitalis Sancti Antoni. Sarà l’occasione per tracciare «un quadro storico divulgativo della coltivazione della vite nel Giudicato, sulla base del diritto arborense. Verrà anche offerto un excursus sulla vernaccia, non menzionata da Mariano ed Eleonora ma documentata nel Medioevo sardo, e un omaggio musicale di canti e danze della fine del Trecento, tratte dal Llibre Vermell di Montserrat, ai tempi della peste nera» anticipa il direttore scientifico dell’Istar Giampaolo Mele. Dopo i saluti istituzionali, i lavori entreranno nel vivo con Giangiacomo Ortu che parlerà di “Vite e vigne nel Giudicato d’Arborea” , mentre sulle origini della vernaccia si soffermerà Roberto Ripa. Il giornalista, attraverso la relazione “Il mito di un vino simbolo del Giudicato”, cercherà di dare qualche risposta ai tanti interrogativi sulla storia di uno dei più nobili vini sardi «che la storia, la tradizione e la simbologia hanno fatto assurgere a vino mito, leggendario». ( m.g. )

