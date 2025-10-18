VaiOnline
Sorgono.
19 ottobre 2025 alle 00:30

Vino e natura, il Mandrolisai brinda 

Cantine di tutta l’Isola premiate per le etichette di eccellenze 

Vino e natura. In una luminosa giornata che ha dato ancora più risalto alle bellezze dei paesaggi rurali storici, ieri a Sorgono, la Sardegna del vino è tornata protagonista con la decima edizione di Wine and Sardinia, il concorso enologico regionale e il Salone espositivo dei vini della Sardegna che continuerà oggi con Autunno in Barbagia.

I premiati

Ieri l’assegnazione dei premi alle etichette selezionate da esperti che hanno valutato vini di tutta l’Isola: Vermentino, Vernaccia, Cannonau, Bovale e Mandrolisai. Numerose sono dell’area della Doc Mandrolisai a conferma della grande crescita qualitativa del settore. Wine and Sardinia d’oro a “Galu” Nepente di Oliena 2023 Cantina Salis, Sigillo d’argento a Fradiles di Atzara, Sigillo di bronzo a “La dolce vigna” di Atzara. Per annate precedenti il 2023 Wine and Sardinia d’oro a “Giogu” famiglia Demelas Atzara, Sigillo d’argento “Binariu” di Sorgono, ex aequo “Giuale” Mandrolisai della Famiglia Demelas Atzara, Sigillo di bronzo “Antiogu” di Fradiles Atzara. Per bianchi 2023-2024 Wine and Sardinia d’oro a “Anna” Cantina Locci Zuddas Monserrato, Sigillo d’argento “Cagliari” di Udus Assemini, ex aequo “Monteluna” di Trexenta Senorbì, Sigillo di bronzo “Nephilim Bianco” di Monteprama Santa Giusta. Per i rosati Wine and Sardinia d’oro a “Spasule” Su Binariu Sorgono, Sigillo d’argento “Carlo” Locci Zuddas Monserrato. Per vini da dessert Wine and Sardinia d’oro a “Sotto il velo 108 mesi” Vernaccia di Oristano doc a Famiglia Orro, Sigillo d’argento “Gocce di Venere” Su Binariu Sorgono, Sigillo di bronzo “Pretzisu” Cantina Pisu Atzara. Premio speciale “Mandrolisai d’autore” a “Giuale” Famiglia Demelas Atzara, ex aequo “Spasule” Su Binariu Sorgono. Premio “Cannonau d’autore” a “Galu” Cantina Salis, premio “Vermentino d’autore” a “Cagliari” Cantina Udus di Assemini, ex aequo “Monteluna” Trexenta di Senorbì. Diplomi di merito a “Eminas” Mamoiada, “Etzo” di Atzara, “Goimajor” di Senorbì, “Angheledda” Cantina Gianfranco Caria Sorgono, “Calena” Galante Nuoro, “Tenute Santa Maria” Ferruccio Deiana di Settimo San Pietro, “S’omine creccherie” Cantina Pisu Atzara, “Buio Buio” Mesa Sant’Anna Arresi, “Filo unico” Ariu Mogoro, “Nephilim” Santa Giusta, “Iolanta” Cantina Cumitasanna Olbia, “Contissa” di Senorbì, “Intrecciato bianco” di Mogoro, “Nrg” Quarto Moro di Sardegna di Marrubiu, “Opale” Sant’Anna Arresi, “Zefiru” Locci Zuddas Monserrato. A organizzare l’evento, oltre alla Pro Loco in collaborazione col Comune, anche il ministero dell’Agricoltura, la Regione, l’Associazione italiana sommelier Sardegna, Assoenologi Sardegna e la rivista Civiltà del Bere. «Non solo un momento di celebrazione della qualità enologica sarda, ma anche un laboratorio di idee e di cultura sul vino, aperto alle nuove generazioni di produttori e consumatori», dice Angela Mereu della Pro Loco.

Gli altri appuntamenti
Non solo vino nelle vie del centro storico di Sorgono, animato già dalla mattinata da un via vai di turisti e curiosi. Tante le cose da gustare e da vedere: il sito archeologico di Biru ‘e Concas, il museo del Legno, la vestizione della maschera tradizionale, e la preparazione tradizionale della farina, del pane “Coccoierda”, del vino moscato. «L’amministrazione è veramente orgogliosa della manifestazione - dice il sindaco Franco Zedde -. Il Wine and Sardinia sta crescendo, i ragazzi della Pro Loco hanno fatto ancora una volta un ottimo lavoro». Oggi la vendemmia tradizionale e la pigiatura in piazza dell’uva.

