VaiOnline
Serramanna.
16 settembre 2025 alle 01:24

Vino e musica, successo in via Municipio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arte, musica dal vivo, cibo della tradizione locale e buon vino: è il mix di “Incontri DiVini”, l’iniziativa curata dalla Pro Loco di Serramanna andata in scena nel fine settimana con un ottimo successo di visitatori: buongustai e amanti dell’arte. La rassegna, alla prima edizione, si è svolta nella suggestiva, e poco nota, via Municipio, in pieno centro storico. «Andiamo nella giusta direzione per valorizzare i luoghi che raramente ospitano iniziative come la nostra: la Pro Loco a Serramanna è un’associazione giovane e puntiamo a crescere come eventi e come gruppo», commenta il presidente della Pro Loco Tonio Pilloni, soddisfatto per la riuscita della manifestazione che ha coniugato bella musica, buon vino, degustazioni e arte, come l’esposizione delle opere del pittore Michele Gerra. A Serramanna la viticoltura, un tempo floridissima e fondata sulla cantina sociale ormai chiusa da decenni, è solo un ricordo ma nel paese resiste la tradizione del vino fatto in casa. E a loro guarda “Incontri DiVini”, la rassegna sui vini di alcune cantine sarde (Argiolas, Audarya, Santa Maria La Palma e Trexenta) e sulle note musicali del musicista Piero Orsini e sulla voce dell’interprete Paola Atzeni, nell’ambiente gradevolissimo di via Municipio e della chiesa sconsacrata di San Sebastiano. ( ig. pil. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  