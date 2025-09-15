Vino e musica, successo in via Municipio 

Arte, musica dal vivo, cibo della tradizione locale e buon vino: è il mix di “Incontri DiVini”, l’iniziativa curata dalla Pro Loco di Serramanna andata in scena nel fine settimana con un ottimo successo di visitatori: buongustai e amanti dell’arte. La rassegna, alla prima edizione, si è svolta nella suggestiva, e poco nota, via Municipio, in pieno centro storico. «Andiamo nella giusta direzione per valorizzare i luoghi che raramente ospitano iniziative come la nostra: la Pro Loco a Serramanna è un’associazione giovane e puntiamo a crescere come eventi e come gruppo», commenta il presidente della Pro Loco Tonio Pilloni, soddisfatto per la riuscita della manifestazione che ha coniugato bella musica, buon vino, degustazioni e arte, come l’esposizione delle opere del pittore Michele Gerra. A Serramanna la viticoltura, un tempo floridissima e fondata sulla cantina sociale ormai chiusa da decenni, è solo un ricordo ma nel paese resiste la tradizione del vino fatto in casa. E a loro guarda “Incontri DiVini”, la rassegna sui vini di alcune cantine sarde (Argiolas, Audarya, Santa Maria La Palma e Trexenta) e sulle note musicali del musicista Piero Orsini e sulla voce dell’interprete Paola Atzeni, nell’ambiente gradevolissimo di via Municipio e della chiesa sconsacrata di San Sebastiano. ( ig. pil. )

