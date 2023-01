Vino e insetti, scoppia la guerra Italia-Ue 

La tavola italiana è sotto l’attacco dell’Unione europea da più fronti ed è pronta a difendersi con ogni mezzo. A Bruxelles ieri è stata una giornata nera per l’enogastronomia tricolore, ma non solo. La scelta dell’Europa di avviare una modifica delle etichette di vino, inserendovi messaggi allarmistici per la salute simili a quelli già in vigore per le sigarette, non piace all’Italia, preoccupata che le vendite di uno dei diamanti dell’export nazionale possa registrare un crollo devastante.

Ma non è tutto, da oggi nel mercato dell’Euro sarà possibile commercializzare alimenti derivati da insetti, in primis le farine ricavate da grilli. Una svolta che ha fatto infuriare le associazioni di agricoltori e allevatori, in allarme su una possibile deriva che potrebbe stravolgere il mercato agroalimentare continentale.

Proteste

In entrambi i casi la rivoluzione potrebbe essere talmente disastrosa per l’Italia che lo stesso ministro degli Esteri Tajani non ha potuto evitare un appello all’Ue. «È un vero attacco alla dieta mediterranea, che è parte fondamentale della nostra economia. C’è un turismo gastronomico e l’industria agroalimentare è un fiore all’occhiello del nostro paese, è una parte importante del nostro export. Un’alimentazione diversa, non europea, è un’alimentazione importata dall’estero, ma non deve essere, a mio giudizio, messa in contrasto con la dieta mediterranea».

L’esponente del Governo ieri ha avuto un vertice con il collega irlandese, Paese capofila della proposta di paragonare il vino al fumo.«Abbiamo raggiunto un’intesa per un tavolo tecnico bilaterale con i ministeri dell'Agricoltura e della Salute», dice su Twitter il vicepremier.