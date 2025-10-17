Vino e cibo per i turisti d’autunno 

Eccellenze del territorio e piatti tipici protagonisti del fine settimana nell’Oristanese. Da Arborea a Neoneli tornano le sagre autunnali per richiamare visitatori e promuovere tradizioni e identità.

La polenta

Un ristorante a cielo aperto in piazza Maria Ausiliatrice ad Arborea dove sarà possibile gustare la polenta fritta, con le cozze, al sugo campidanese, arrosto e con i formaggi. Oggi e domani torna la 42esima “sagra della polenta”, organizzata dalla Pro Loco per celebrare l’identità storica del paese e le sue radici legate alle famiglie di origine veneta. Un piatto povero ma sano, che ogni anno riscuote successo. I preparativi sono iniziati da tempo, un mese fa c’è stata la trebbiatura del mais nei campi della Cooperativa produttori Arborea. Poi il mais è stato spedito per la macina in un mulino di Vicenza, quindi la farina è stata imbustata per poi ritornare nel paese della bonifica. «Ne verranno cucinati circa 8 quintali - spiega il presidente della Pro Loco Paolo Sanneris - Un’altra parte verrà venduta invece con la nostra etichetta negli stand in piazza». L’associazione ha due sogni: «Ci piacerebbe macinare la polenta qui ad Arborea - spiega Sanneris -Purtroppo però non esiste un mulino capace di macinare così tanta polenta in poco tempo, ecco perché ogni anno raggiungiamo il Veneto. Inoltre ci piacerebbe poter offrire anche una polenta senza glutine, ci stiamo lavorando». La degustazione inizierà oggi alle 20. Domani invece alle 10 ci sarà l’apertura del mercato di Campagna Amica, e ancora prodotti dell’artigianato e dolci sardi; alle 12.30 di nuovo degustazioni, grazie ai soci della Pro Loco che saranno ai fornelli. Non mancheranno musica e divertimento per i più piccoli. La manifestazione è possibile grazie alla collaborazione di Comune, 3A, Cooperativa Produttori, Banca di Arborea, Regione, Fondazione di Sardegna, Coldiretti e Nieddittas.

Vino e fregula

Cibo e cultura in primo piano da ieri a Neoneli con “Wine, fregula e cassola”, il festival giunto al quindicesimo anno e promosso dal Comune con il contributo di Regione, Fondazione di Sardegna e la collaborazione di numerose associazioni e volontari. Oggi e domani in programma degustazioni, laboratori, escursioni e musica. «Wine, fregula e cassola è un festival con il quale la nostra comunità scommette sulle proprie produzioni agricole e vitivinicole, sulla propria storia e tradizioni – spiega il sindaco Salvatore Cau – Queste azioni servono a mantenere vive le nostre comunità e a rafforzare il radicamento delle tradizioni nelle nuove generazioni». Il sindaco sottolinea come le zone interne non possano prescindere dall’agricoltura ed «eventi come Wine Fregula e cassola diventano vetrina per le nostre eccellenze. Non faremo grandi numeri, ma badiamo alla qualità e a un pubblico attento a questo tema – agiunge – La manifestazione ha anche ricadute economiche, lavorano bene i B&B, il bar del paese ma sono soprattutto i risvolti a medio e lungo termine quelli importanti grazie alle opportunità che si creano per le aziende». Oggi visite ai luoghi storici e naturalistici, dalle 16 in centro l’esposizione dei prodotti agroalimentari e artigianali. Alle 17, in piazza Italia la festa delle cantine mentre nel parco delle Rimembranze le massaie mostreranno la preparazione tradizionale della fregula e dei piatti tipici fregula istuvada e succu istuvau, con uno showcooking. Ancora degustazione di carne bovina e musica. Escursioni e visite guidate anche domenica. Tra gli eventi un workshop sulle birre artigianali sarde, il tradizionale pranzo, concerti itineranti, laboratori e gruppi folk.

