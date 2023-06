Vino e bacio di mezzanotte:  Atzara, favolosa passione 

Romanticismo e buon vino, elementi che da sempre si esaltano a vicenda. Oggi ad Atzara a partire dalle 20, un doppio appuntamento ne celebra la grande affinità: “La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia” manifestazione nazionale, dedicata all'amore nelle sue infinite sfaccettature e il “Longevitas Mandrolisai, long life wine festival” grande evento sul vino del Mandrolisai.

Arte, spettacoli e sapori

La notte bianca che ad Atzara nelle edizioni precedenti ha riscosso grandi consensi e partecipazione di pubblico, anche in questa edizione avrà come punto di forza gli spettacoli dal vivo e in particolare gli artisti di strada, senza dimenticare i palati fini amanti del cibo e del vino di qualità. Oltre 40 i figuranti pronti ad animare il percorso allestito nel centro storico del paese con musica, esibizioni di giocoleria, spettacoli di magia e tanto altro. Le note degli organettisti itineranti e dei musicisti sparsi in vari angoli e piazze faranno da sottofondo alle esibizioni dei trampolieri della Compagnia Acsd Shedan, e dei cosplayer dei super eroi da Spiderman a capitan America ai personaggi del mondo Disney e dei cartoon tra i più amati dai bambini. Ma non mancheranno le sorprese. Tra i temi della manifestazione infatti “Flash Mob Unplugged”, un invito a tutti i partecipanti, professionisti o semplici appassionati a esibirsi in maniera spontanea, suonando la propria musica negli angoli caratteristici del borgo.

Il buon vino

Ad aggiungere un sorriso all'amicizia e una scintilla all'amore, contribuirà il secondo grande evento della serata: “Longevitas Mandrolisai” dedicato ai vini del territorio e non solo. 29 le aziende vitivinicole coinvolte di cui 26 provenienti dall'area della Doc Mandrolisai. Il vino, vera punta di diamante delle produzioni locali su cui stanno scommettendo decine di aziende, sta portando il Mandrolisai sempre più nei radar di appassionati ed esperti di enologia e non solo, mettendo in luce le grandi possibilità di turismo sostenibile, lento ed esperenziale che i paesi dell'interno offrono. Vini saliti negli ultimi anni agli onori della ribalta nazionale e internazionale, facendo messe di premi nelle principali manifestazioni dedicate, come al Vinitaly. Calice alla mano, addentrandosi nel percorso dei vini di eccellenza, si potranno degustare le migliori etichette dei Comuni di Atzara, Meana Sardo, Ortueri, Samugheo e Sorgono. Tra gli stand spazio anche ai pregiati vini siciliani dell'Etna, grazie alla collaborazione con “Le strade del vino dell'Etna”, ai vini della Azienda Vitivinicola Chessa di Usini e ai prodotti dell'azienda vitivinicola dell'Istituto agrario di Sorgono, fucina dei futuri talenti della viticoltura.

La sfida

«La notte romantica e il Festival dei vini della longevità sono due occasioni uniche per vivere Atzara e il Mandrolisai in un contesto ricco di eventi e animazioni culturali – spiega il sindaco del paese Alessandro Corona – La possibilità per i grandi appassionati dell’eccellenza vitivinicola di degustare i migliori vini del Mandrolisai in “un colpo solo” è senza dubbio un’occasione da non perdere». E da non perdere è anche l'appuntamento con la grande arte di cui Atzara è ricca: durante la Notte Romantica sarà possibile visitare il museo d'arte moderna MAMA . La collezione costituita da opere che vanno dai primi anni del '900 a oggi rappresenta un unicum nel panorama artistico isolano. La sua nascita si collega idealmente a importanti vicende del primo decennio del secolo scorso quando giunsero ad Atzara i pittori costumbristi spagnoli, Chicharro y Agüera, Antonio Ortiz Echagüe e l’argentino Cesareo Bernaldo de Quiros, affascinati dagli aspetti della cultura tradizionale locale. Atzara, vivace e colta, diventò così il centro di elaborazione di un linguaggio pittorico autoctono d’ispirazione iberica e il crocevia per la formazione di importanti artisti isolani che vi soggiornarono più o meno a lungo. Per l'occasione il museo presenterà al pubblico le ceramiche degli artisti Augusto Mola e Pina Monne. Una serata piena di emozioni che accompagnerà i visitatori fino al momento clou con il consueto bacio di mezzanotte, coronato dal lancio di centinaia di palloncini, per suggellare amori, passioni e il successo dell’evento.

Luigi Cadeddu

