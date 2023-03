Vino, corso di primo livello 

Per la prima volta nel nel Sulcis Iglesiente si svolgerà un corso per assaggiatori di vino di primo livello. L’iniziativa è promossa dalla sezione Onav di Cagliari. L’inizio è fissato per 4 aprile. Appuntamento nelle sale dell’ex Esmas di San Giovanni Suergiu. Il corso, stando a quanto comunicato dagli organizzatgori, è propedeutico alla nascita della sezione Onav del Sulcis.

«Durante il corso, 14 lezioni, a cadenza settimanale più visita didattica in cantina e esame finale – si legge in un comunicato - siimparerà la tecnica dell’assaggio e si assaggeranno oltre cinquanta vini, per un percorso completo alla scoperta del mondo dell’enologia sarda, italiana e internazionale. Consigliato a tutti coloro che per professione o per pura passione apprezzano il vino». Per informazioni e contatti: cagliari@onav.it e profili Onav su Facebook e Instagram.

