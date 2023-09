Vino, cibo, musica e arte: alla scoperta della case antiche 

Un percorso fra gusto, musica e arte, con nove case storiche aperte ai visitatori, i vini di nove produttori locali e 22 etichette regionali da scoprire e degustare: domani a Tuili prende il via la 11ª edizione di Septemberintuili, rassegna organizzata dalla Pro Loco per celebrare il vino, la musica e l'arte in un'atmosfera magica.

Un’occasione per immergersi nella cultura, nell'enogastronomia e nell'arte di Tuili.

La scorsa edizione richiamò un gran numero di visitatori, e inaspettatamente finirono presto le scorte di cibo. Quest’anno gli organizzatori sono pronti a far fronte a un nuovo assalto senza farsi cogliere di sopresa. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA