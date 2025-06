Vino, cibo e mare a cinque stelle 

Vini, vignaioli e cibo di alta qualità della terra sarda nella cornice spettacolare di La Maddalena. È la ricetta vincente di Giugno Slow, evento con i ritmi distesi di inizio stagione quando ancora non è iniziato l’assalto alle isole. «Ho già iniziato a lavorare per l’edizione 2026»: l'affermazione dell’organizzatrice Simona Gay non lascia dubbi sulla buona riuscita di una manifestazione che ha visto la presenza di diverse aziende e produttori, di un’apprezzabile pubblico, di molti contatti e diversi contratti e vendite.

Giugno Slow si è sviluppato, anche quest’anno, in due manifestazioni, organizzate da Slow Food Gallura Aps col parternariato del Comune di La Maddalena: Vite e Vite, incontri con i vignaioli (III edizione) dal 24 al 26 maggio e Casa Slow Food Sardegna (VI edizione) dal 31 maggio a oggi; l’una dedicata ai vini, l’altra ai cibi, entrambi genuini, naturali e ottenuti con criteri di sostenibilità. Eventi con una prospettiva futura già in programma, anche in considerazione del fatto che molti dei partecipanti alle esposizioni e alle manifestazioni di quest’anno, aziende o singoli, erano già stati presenti negli anni precedenti, a conferma della validità dell’operazione.

Il vino

“Vite e Vite”, incontri con i vignaioli, si è svolto tra i Magazzini Ilva, con masterclass e banchetti espositivi per le degustazioni, da parte di ben 32 aziende vignaiole, sarde nazionali ed europee, e il Salone consiliare, che ha ospitato un convegno nel quale si è parlato del vino delle piccole produzioni, della ricerca, di storie aziendali, con interventi di produttori sardi, nazionali, esteri, manager, docenti universitari e giornalisti. «Coloro che partecipano alla nostra manifestazione sono produttori di vini naturali, artigianali, basati sul concetto della sostenibilità ambientale e della conservazione della biodiversità», ha affermato Paola Placido che ha curato Vite e Vite: «In questa terza edizione abbiamo ampliato il programma, lo abbiamo reso ancora più fruibile in maniera tale da essere attrattivo per una folla sempre più ampia, e i fatti ci hanno dato ragione». Ma i produttori non erano a La Maddalena soltanto per lavorare essendo state organizzate per loro alcune manifestazioni finalizzate a far conoscere loro la cittadina che è uno dei borghi più belli d’Italia e le sue tradizioni.

Al mercato

Dopo vite e vite, presso il Civico mercato, si è svolto Casa Slow Food Sardegna, incontro con aziende, tutte sarde, di prodotti genuini, coltivati nel rispetto della natura, con laboratori del gusto e banchi di vendita diretta. I visitatori hanno potuto conoscere grani antichi e farine, pani, salumi, formaggi, tartufi, oli extravergini, conserve, mieli e pollini, erbe isolane, zafferano, sali aromatizzati, marmellate e confetture, vini e liquori. Manifestazione che ha consentito, ha affermato Simona Gay, «di portare a conoscenza del pubblico la ricchezza il patrimonio che abbiamo, di biodiversità agricola, che riteniamo essere uno dei patrimoni più grandi che la Sardegna abbia. E questo serve sia a valorizzare i territori di origine ma anche a dare un valore aggiunto a tutto il turismo». E per le ultime due giornate della manifestazione erano in programma, per i produttori e chi vi avesse voluto partecipare, un’escursione nell’isola di Caprera con le guide del parco e un’esperienza in barca con i pescatori del luogo. Piuttosto soddisfatto l’assessore Gianvincenzo Belli che ha sottolineato la triplice positività della manifestazione: «valore aggiunto all’offerta turistica complessiva, marketing e aspetti culturali».

