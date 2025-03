Vino “alcol free” alla conquista dei mercati arabi 

Più flessibilità ai governi su impianti viticoli e gestione delle rese, coperture finanziarie a dodici stelle fino all’80% contro i rischi climatici e promozione dell’enoturismo. Chiuso il confronto con il comparto a dicembre, in soli tre mesi la Commissione europea rimette mano alla legislazione sul vino per presentare un pacchetto di misure di sostegno e alleviare la crisi del settore in Europa, stretto tra una domanda che arranca, il cambiamento nelle abitudini dei consumatori, e il clima che rende fluttuanti le rese annuali.

Una crisi che a Bruxelles viene definita «diversa» rispetto al passato, perché dominata da fattori strutturali e di congiuntura economica e perché «frammentata» da regione a regione e tra segmenti produttivi. Con l'ombra dei dazi di Trump su vino, champagne e alcolici prodotti nell'Unione europea, con la conseguenza che le esportazioni Made in Italy verso gli Stati Uniti sono bloccate, Bruxelles prova a spingere nuovi mercati emergenti proponendo nuovi termini per indicare vini a bassa gradazione o analcolici, un segmento considerato in crescita soprattutto nei mercati di Nord Africa e Paesi arabi: alcol free quando il volume di alcol è inferiore allo 0,5%, alcol free 0,0% quando è inferiore allo 0,05% e alcol light quando le soglie sono oltre lo 0,5% ma comunque ben sotto la gradazione del vino (tecnicamente almeno il 30% meno del titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria prima della dealcolizzazione).

