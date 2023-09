Vino, a Sorgono sfilano i campioni 

Un premio che vale doppio perché conquistato in una terra antica, culla di vini meravigliosi: il Mandrolisai. Eccoli dunque i vincitori del concorso enologico Wine and Sardinia 2023, ottava edizione, organizzato a Sorgono dalla Pro Loco, col contributo di Comune, Regione e Ministero dell’Agricoltura. Sono 31 i riconoscimenti assegnati a produttori provenienti da tutta l’Isola per una manifestazione di altissimo livello e in crescita di anni in anno. A valutare le etichette sarde è stata chiamata una commissione altamente qualificata e di fama internazionale presieduta da Olivier Huot (Champagne). Con lui, Valentino Tesi (Toscana); Simone Setti (Toscana); Luigi Sarno (Campania); Pierluigi Gorgoni, docente di Enologia e di Enografia Internazionale per Alma – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Gualtiero Marchesi. La cerimonia di premiazione è in programma a Sorgono per fine ottobre, in concomitanza con la vendemmia tradizionale organizzata per “Autunno in Barbagia”, e il Salone dei Vini Wine and Sardinia.

I vini premiati

Rossi, 2021-2022: Wine and Sardinia d’Oro, “Kent’Annos” Mandrolisai doc bio 2022 - Cantina del Mandrolisai (Sorgono); Sigillo d’Argento “Balloi” Colli del Limbara Igt 2022 bio - Cantina Filigheddu (Palau); Sigillo di Bronzo “Cagnulari” Igt 2021 - Azienda Tramonti (Sorso) ex aequo “Cannonau di Sardegna” Doc 2021 - Azienda Tramonti (Sorso). Rossi antecedenti il 2021: W&S Oro: “Ispantu” Mandrolisai Doc 2020 - Cantina Trebiddas (Sorgono); Argento, “Disizu” Colli del Limbara Igt 2020 – Cantina Muscazega (Luras); Bronzo, “Ultana Vintage” Igt 2016 - Cantina Deaddis (Bulzi).

Bianchi 2021-2022: W&S Oro, “Orriu, un anno dopo” Vermentino Doc 2021 – Quartomoro di Sardegna (Marrubiu); Argento, “Contissa” Vermentino Doc 2022 - Cantina Trexenta (Senorbì); Bronzo, “Arvali” Vermenino Doc 2022 - Ferruccio Deiana (Settimo San Pietro).

Rosati: W&S Oro, “Riak ” Cannonau rosato Doc 2022 - Azienda Gebelias (Bari Sardo); Argento, “Spasulè” Mandrolisai rosato Doc 2022 – Su Binariu (Sorgono); Bronzo, “Filieri Rosè” Cannonau Doc 2022 – Cantina Sociale Dorgali 1953; ex aequo “Durusia” Domos de Pedra Igt 2022 – Fradiles (Atzara);

Vini da dessert: Oro, “Vernaccia di Oristano” Doc 2013 – Famiglia Orro (Tramatza); Argento, “Quae” Igt Bianco dolce da uve stramature 2022 - U-Tabarka (Carloforte); Bronzo, “Pretzisu” Igt bianco dolce 2022 - Cantina Pisu Luigi (Atzara). Premi speciali: Mandrolisai d'Autore, “Ispantu” Doc 2020 - Cantina Trebiddas (Sorgono); Cannonau d'Autore, “Cannonau di Sardegna” Doc 2021 - Azienda Tramonti (Sorso); Vermentino d'Autore, “Orriu, un anno dopo” 2021 - Quartomoro di Sardegna (Marrubiu)

