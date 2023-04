Vinitaly, un debutto illuminato dai Cannonau 

«La Sardegna come tutte le regioni italiane è ricca di vitigni autoctoni, si trovano lì da secoli, vengono coltivati secondo antiche tradizioni e parlano di quel luogo proprio come i monumenti». Il Vinitaly 2023, marcato Sardegna, si apre con l’entusiasmo di Ian D’Agata, giornalista, scrittore e studioso di fama mondiale considerato uno dei massimi esperti di vino italiano e internazionale. Ieri, prima giornata veronese del Salone internazionale dei vini e dei distillati: riflettori su Cannonau e territori.

Mamojà

«L’associazione Mamojà raggruppa produttori che coltivano essenzialmente Cannonau e Granatza, risorse efficaci per far conoscere il territorio e creare lavoro. Un modo per lottare contro lo spopolamento delle campagne e dare un’opportunità ai giovani per restare nell’Isola e far parlare il mondo di Mamoiada e di Sardegna». L'esperto ha presentato 11 cantine dell’associazione Mamojà (Mertzeoro, Mussennore, VikeVike, Antonio Mele, Vinzas Artas, Francesco Cadinu, Montisci Vitzizzai, Osvaldo Soddu, Tearju, Giovanni Ladu, Francesco Mulargiu), «produttori che raccontano il cuore dell’Isola», nella masterclass di MicroMegaWines, dedicata alle piccole produzioni. In sala un pubblico di esperti e incuriositi buyer in massima parte asiatici. «Cannonau e Granatza di Mamoiada», ha continuato D’Agata, «non si trovano da nessun’altra parte. Tutti possono fare Cannonau, ma questo di Mamoiada è un vino che parla di un luogo specifico, che non possono replicare in Francia o in Spagna dove esiste il Grenache. Il Cannonau – ha aggiunto – è un vitigno che si trova in Sardegna da più di 400 secoli, ed è sicuramente come minimo un biotipo sardo di Grenache, se non addirittura un vitigno esclusivamente sardo. La Granatza – ha concluso – non la conosce nessuno, ma nessuno al mondo ce l’ha e quindi per voi è una ricchezza enorme e va valorizzata e fatta conoscere».

Le 5StarWines

Grande entusiasmo tra le 112 cantine sarde presenti al salone dopo la pubblicazione dei premi 5StarWines. «Non ci aspettavamo un risultato simile, siamo felicissimi – commenta Lorenzo Demelas, della cantina famiglia Demelas di Atzara che con Domo, Mandrolisai Doc 2020 (enologo Piero Cella) ha ottenuto 95 punti, piazzandosi tra i migliori rossi d’Italia e il primo nell’Isola. Stesso risultato per due Vernacce (Orro e Silvio Carta) e per il Vermentino Docg dell’azienda Campianatu. Per Davide Orro «un risultato importante che ci spinge a continuare nel nostro lavoro di valorizzazione della Vernaccia di Oristano».