Vinitaly, la sfida dei calici sardi 

Quella targata 2025 si annuncia un’edizione del Vinitaly davvero particolare, ricca di spunti e carica di novità. Tra i minacciati dazi americani e l’incognita dei vini dealcolati, tra cambiamenti climatici e nuovi stili, vini identitari, enoturismo e mercato dei giovani, sembra che il mondo dei calici stia vivendo una grande rivoluzione copernicana. Prima di Verona il termometro sullo stato di salute del comparto lo ha registrato Wine Paris 2025, febbraio: in aumento (74%) la presenza italiana. Che invece è calata al Prowein, Düsseldorf, chiuso martedì scorso. Ora si guarda alla rassegna scaligera. Aspettative altissime e sarebbe bello poter dire, oggi più che mai, che l’attesa è essa stessa piacere.

La compagine

I numeri dalle cantine sarde presenti al Vinitaly (da domenica 6 a mercoledì 9 aprile) è in calo rispetto allo scorso anno. I numeri ufficiali di Veronafiere parlano di 115 aziende contro le circa 140 del 2024. Ma non c’è dubbio che il padiglione 8, quello dedicato alla Sardegna, cattura sempre molto interesse e curiosità da parte di appassionati e operatori. A cura della Regione previste 7 masterclass con i vini dell’Isola abbinati alle sue produzioni tipiche: formaggi, salumeria tradizionale, dolci e prelibatezze ittiche. Convegnistica: da segnalare l’incontro sul piede franco e poi le indagini sul vino e i giovani di Sardegna Ricerche e Assoenologi.

L’attesa

«Stiamo ultimando i preparativi per il Vinitaly – spiega Valeria Pilloni, guida della cantina Su’entu di Sanluri e presidente del Movimento del Turismo della Sardegna, che riunisce quaranta aziende sarde – presentiamo due novità: il progetto Tèrruas con i suoi vini, nato da un lavoro di ricerca e di studio dei micro cru presenti in Marmilla sotto la guida dei nostri enologi Alberto Antonini e Antonio Puddu. Altra novità – anticipa – riguarda il Movimento del Turismo del Vino con il quale presenteremo la nuova edizione della Guida Lonely Planet dedicata all’enoturismo in Sardegna, con un contributo speciale del musicista Paolo Fresu che racconta il suo legame con il vino e l’Isola». Giovanni Pinna, direttore generale di Sella&Mosca e vicepresidente di Assoenologi Sardegna non ha dubbi: «Il Vinitaly continua ad essere un importante momento per consolidare rapporti esistenti, cogliere nuove opportunità ma anche un’utile occasione di confronto tra i maggiori esponenti mondiali del comparto. Non solo concorso enologico. «Di fatto rimane una fiera commerciale e di promozione con il principale obiettivo di consolidare e sviluppare nuovi mercati». Cosa non facile oggi «per un comparto con diverse problematiche e molte complessità».

Identità

Stile Sardegna nella filosofia di Siddùra come dichiara Mattia Piludu, direttore generale della cantina di Luogosanto: «La scelta di valorizzare i vitigni autoctoni dell’Isola, puntando su Vermentino, Cannonau e Carignano, risponde al desiderio di esaltare l'identità del territorio e il patrimonio enologico dell'Isola, rispettandone la storia e il terroir unico». E la forza dei vitigni autoctoni resta un fondamento vincente anche per l’azienda Poderi Parpinello di Alghero: «È la vera grande ricchezza che ci caratterizza nel mondo – spiega Paolo Parpinello – un territorio che dà unicità e stile ai nostri vini». Sulla stessa linea Pala di Serdiana: «Tra le novità di questa edizione – spiega Fabio Angius ad della cantina – porteremo Perlia, il nostro Nuragus, un vino che racconta la tradizione vitivinicola della Sardegna. Crediamo nel potenziale di questo vitigno autoctono – ribadisce – capace di esprimere freschezza, eleganza e un profondo legame con il territorio». La nuova proprietaria dell’azienda, Lia Tolaini, conclude: «Guardiamo a questa edizione di Vinitaly con l’obiettivo di rafforzare il nostro percorso e di affrontare con lucidità le sfide future, consapevoli che il vino italiano continuerà a essere un punto di riferimento nel panorama internazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA