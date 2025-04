Vinitaly, la Sardegna è da premio 

Cala il sipario sul Vinitaly 2025, edizione numero 57 dove i dazi dell’era Trump sono stati protagonisti insieme alle bottiglie. Ma la guerra commerciale aperta dal presidente Usa (a cui ieri si è aggiunta la clamorosa pausa di novanta giorni) non sembra aver scalfito la passione degli americani per le uve col Tricolore. Anzi: a parte i 97mila biglietti staccati, «in linea con i visitatori del 2024», dicono dal Veronafiere, l’altro dato ha riguardato gli acquirenti e pure quelli a stelle e strisce sono risultati in crescita. La quattro giorni veneta ha portato bene anche alla Sardegna che ha conquistato tre trofei nella prestigiosa classifica 5StarWines.

L’edizione 57

Dunque, il Vinitaly chiude lasciando dietro di sé una scia di ottimismo. Sul fronte degli operatori commerciali, gli acquirenti statunitensi hanno fatto segnare un +5%, sebbene il record lo abbiano raggiunto gli inglesi addirittura con un +30%. In aumento anche il mercato tedesco, sempre a +5%. In totale l’incidenza degli operatori esteri si è attestata sul 33%, con oltre 32mila acquirenti in arrivo di 130 Nazioni. Sul 2024, l’incremento del segmento è stato del 7%, determinato anche dalle presenze di francesi (+30%), belgi (+20%), olandesi (+20%), svizzeri (+10%) e giapponesi (+10%). In vetrina oltre 4mila cantine.

La pattuglia sarda

L’Isola è volata a Verona con 117 aziende, di cui 80 nella collettiva regionale. La cantina del Rimedio di Oristano è stata incoronata al Vinitaly come migliore dell’anno e ha vinto il premio per il miglior spumante d’Italia con il Brut metodo classico Aristanis. Nella categoria dei vini dolci, invece, il titolo è andato al Moscato di Sorso-Sennori Pritziosu 2023 dell’azienda Nuraghe Crabioni. I punti assegnati a entrambe le bottiglie sono stati 95. Da segnalare anche l’ingresso nella Guida 2026 della Vernaccia di Oristano Doc Riserva Antico Gregori 1991, prodotta dalla cantina Attilio Contini, che ha portato a casa novantaquattro punti. Ma è lunghissima la lista delle altre etichette sarde che hanno ottenuto una valutazione importante. La conclusione non è nuova: l’enologia della nostra Isola continua ad avere le carte in regole per competere nel panorama nazionale e internazionale e lo fa giocando ad armi pari in fatto di qualità. Sempre altissima.

L’altro premio

Un prestigioso riconoscimento è arrivato anche per Andrea Pala, enologo originario di Luras. Suo il “Best Under 40” del vino italiano. Ovvero, il miglior under 40, che viene assegnato alle eccellenze del nostro Paese da Forbes Italia in collaborazione con Ismea, l’Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare. La consegna del premio è avvenuta nello stand istituzionale del Masaf, il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. C’erano rappresentanti delle istituzioni, addetti ai lavori e stampa di settore. «È un risultato che condivido con le aziende con cui collaboro e con la mia terra, la Sardegna, da cui tutto ha avuto inizio», ha detto Andrea Pala, senza nascondere l’emozione. «Proseguo con determinazione nella costruzione di un modello enologico fondato su identità, qualità e visione internazionale», è stata la promessa lanciata da questa edizione del Vinitaly.

Oltre la fiera

Non è stato da meno il successo del “Vinitaly and the City”, lo spazio dedicato agli amanti del vino nel centro storico di Verone. Sono stati venduti 50mila tagliandi-degustazione, sempre in linea con i numeri del 2024, ma con una giornata in meno di apertura rispetto alla passata edizione.

