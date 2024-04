Vinitaly, attrazione Sardegna con 124 cantine 

Tutto cambia, dall’allestimento alle degustazioni. Vini, ma non solo. In abbinamento con le eccellenze enologiche sarde i prodotti più tipici dell’Isola: formaggi, pesce, pane, pasta, carni, salumi, liquori, distillati e tutto ciò che rappresenta la grande tradizione enogastronomica sarda. Aria nuova dunque tra le aziende vitivinicole quattro mori presenti al Vinitaly 2024, Salone internazionale numero 56.

Nel padiglione

Da domenica a mercoledì 17 (sabato 13 lo speciale Vinitaly su L’Unione Sarda) la Sardegna proporrà un viaggio enogastronomico alla scoperta dei suoi sapori e del suo territorio tra arte, natura e storia, con i suoi vini più distintivi: Cannonau e Vermentino, ma anche Cagnulari, Carignano, Bovale, Monica e poi Torbato, Nasco, Nuragus, giusto per citarne alcuni. Grandi entusiasmi dunque come confermano i numeri della trasferta sarda, con 124 cantine complessivamente (contro le 111 dello scorso anno). La collettiva Sardegna, curata dalla Regione, raccoglie 80 aziende vitivinicole negli stand del Padiglione 8, un gioiellino di Veronafiere con una nuova organizzazione degli spazi e un allestimento all’insegna del claim “Noi siamo sardi”. All’esterno della collettiva invece altre 44 cantine.

In agenda

Domenica due appuntamenti importanti dedicati ai formaggi: “Viaggio millenario tra pastori e casari” e “Le nuove frontiere dell’arte casearia della Sardegna”, a cura dell’assessorato regionale dell’Agricoltura in compagnia di Pier Paolo Fiori (Ais) e Michele Cherchi (esperto di formaggi). Lunedì 15, “Il suino sardo e i suoi prodotti più autentici” e “Declinazioni meno conosciute della norcineria sarda” con Fiori (Ais) e Roberto Pisano (Organizzazione nazionale assaggiatori salumi). Martedì 16: “Dalle coste della Sardegna, racconto di prodotti ittici lavorati secondo antiche tradizioni” (Fiori con Andrea e Cristiano Rosso , chef e ristoratori). A seguire “Sardegna isola di biodiversità: vitigni unici per spumanti originali” a cura di Assoenologi Sardegna, Laore, Agris e Sardegna Ricerche. Nel pomeriggio “Mandrolisai, cuore della Sardegna: vini e prodotti in un paesaggio rurale al centro dell’Isola”. Si chiude mercoledì con i dolci della Sardegna abbinati ai vini, degustazioni con Fiori (Ais) e Giovanni Fancello.

Mamojà

L’associazione dei viticoltori di Mamoiada nata nel 2015, presente in fiera con 14 cantine, domenica presenterà la Carta geografica viticola con Ian D’Agata che guiderà anche la masterclass Mamojà nelle sale di degustazione tra i padiglioni 9 e 10.

Assoenologi

Verona sarà l’occasione per ufficializzare il Congresso nazionale di Assoenologi numero 77, previsto a Cagliari al Bastione, Galleria Umberto I, il 30 e 31 maggio. “Il vino: un'isola di valori. Competenze, sostenibilità e biodiversità per un mercato di successo", è il tema della due giorni tra incontri, masterclass, tavole rotonde, degustazioni, esposizioni con gli scatti sui centenari della fotografa Daniela Zedda, scomparsa un anno fa, e chiusura con Paolo Fresu. «In primo piano il nostro patrimonio enologico e culturale, con la sua specificità e ricchezza di biodiversità», sottolinea il presidente regionale di Assoenologi Mariano Murru. «Si parlerà inoltre di salute e longevità con il ricercatore Gianni Pes e, in collegamento dagli Stati Uniti, di vino dealcolato con Dan Buettner del National Geographic».

Il debutto

A Verona anche il battesimo di Marismas, il primo vino “interregionale” con uve della Gallura e della Maremma, un progetto dell’enologo Andrea Pala con l’imprenditore Paolo Bernabei e la Cantina Guido F. Fendi. Attesa alle stelle dunque per una quattro giorni all’insegna del business.

