“Vinisili”, cin cin per la prima 

Buona la prima per Vinisili, la rassegna enogastronomica che si è tenuta ieri nel capoluogo del Sarcidano. Presenti 17 cantine locali e non, hobbisti e diversi punti ristoro che hanno soddisfatto i visitatori arrivati di mattina e più numerosi di sera. Una prima edizione che si è fatta spazio fra i tanti eventi che hanno caratterizzato questo fine settimana appena trascorso. Sagre e feste paesane in questo inizio d'estate sono frequenti ma Vinisili ha riportato nella strada principale del paese famiglie, adulti, giovani e appassionati di vino.

Al centro della manifestazione soprattutto le cantine del sud Sardegna, l’artigianato locale, i prodotti del territorio e i gruppi locali come la Music Academy, il coro Tasis, dj set che hanno animato la serata. «Abbiamo messo le basi», hanno detto gli organizzatori della Pro Loco «per una prossima edizione, speriamo che gli espositori abbiano apprezzato la nostra ospitalità».

«Ci sono delle cose da migliorare», ha detto il sindaco Luca Pilia, «ma è stato importante dare il via a questa manifestazione». Anche Vinisili dunque entrerà a pieno titolo fra quelle iniziative che vogliono promuovere il paese. (s. g.)

