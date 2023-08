Vinili e altro, tour per collezionisti 

Il primo fine settimana di settembre Villacidro accoglierà “Analagica”, una mostra del vinile usato e da collezione. I collezionisti di dischi, cd, impianti stereo e memorabilia esporranno i loro tesori sonori nei locali dell’ex Wine bar in via Roma. «Sono un grande collezionista di dischi, soprattutto progressive. La mia passione sono i Genesis, che colleziono per numero di catalogo», racconta l’organizzatore Gianfranco Oropallo, 64 anni, oristanese con un passato radiofonico fra cui la “Radio Bu” fondata da Benito Urgu.

«L’esposizione a Villacidro sarà la prima di una serie di mostre itineranti che insieme ad altri collezionisti di vinili abbiamo idea di fare in vari paesi, soprattutto nel Sud Sardegna. Sabato 2 e domenica 3 settembre l’esposizione sarà aperta dalle 10 alle 21. Siamo un gruppo di amici con la passione per la musica, c’è chi preferisce il rock progressive e chi il metal. Molti di noi arrivano dalle radio libere degli anni Settanta e Ottanta e adesso ci stiamo organizzando per fondare un’associazione, per portare avanti un progetto più ampio dell’esposizione delle nostre collezioni private. Ci farebbe piacere incontrare nuove persone con la passione per vinili», conclude Oropallo. L’appuntamento è per il 2 settembre in via Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA