Vinile, che passione! Tanti collezionisti all’Exmè gallery 

Si è tenuta ieri la quinta edizione dell'Exmè vinyl gallery, la fiera del vinile organizzata dal negozio Mr Musick di Nuoro (con sede all'Exmè) e dall'associazione il Discobolo sardo in onore dell'esperto Paolo Pirodda. Dalle 9 alle 20, protagonisti dell'Exmè sono stati i dischi nuovi, usati e da collezione grazie agli espositori Marco Ribaudo, Massimiliano Porta, Bruno Scatena e Salvatore Gioia. Tanti i nuoresi, ma non solo, che hanno invaso l'Exmè alla ricerca di chicche musicali. Nuoro si riconferma luogo in cui la musica di ogni genere e epoca trova spazio, dove le aspettative vengono soddisfatte e gli sforzi dei pochi negozi e commercianti del settore ripagati. Nel pomeriggio, il relax della domenica, ha portato un pubblico presente, curioso e volenteroso di scambiare quattro chiacchiere con veri appassionati del vinile e della musica, alla ricerca di nuovi generi e autori. Gli espositori si dichiarano soddisfatti della giornata e sono pronti a nuove tappe in giro per l’Isola. «A Nuoro facciamo due incontri l'anno, è un appuntamento ormai consolidato e i nuoresi rispondono davvero bene. Anche in giro per la Sardegna, abbiamo tutti i fine settimana occupati e stiamo procedendo con le date dell'intero 2026, troviamo una risposta entusiasmante. Quando ci muoviamo tendiamo a raccogliere le richieste degli appassionati indirizzati verso una riscoperta del vinile, ma anche dei cd e, di recente, anche libri musicali. Grande richiesta anche per giradischi e attrezzature e approfondimenti sulla musica».

RIPRODUZIONE RISERVATA