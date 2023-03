Vinicio Capossela: «Venite con me, ora vi porterò dalla parte del torto» 

Sapersi guardare dentro è una sfida che pochi affrontano. Troppo spesso, fare i conti con i propri demoni spaventa e si diserta questa battaglia. Ma non di certo Vinicio Capossela che con il suo nuovo singolo “La parte del torto” (Warner Music) rimarca un concetto fondamentale, soprattutto di questi tempi: un artista può e, in alcuni casi, deve prendere una posizione. E non c’è modo migliore per farlo che adoperando il bene più prezioso di cui si dispone ovvero le parole. E se di parole si tratta quelle di Capossela vanno dritte al punto senza perdersi nella retorica: «Noi vi porteremo dalla parte del torto», sentenzia per poi rilanciare con «non c’è parte del giusto».

Il pezzo anticipa il nuovo disco “Tredici canzoni urgenti” che uscirà il 21 aprile; le atmosfere evocate sono pacate, il ritmo profondo grazie alle percussioni e a una tonalità di voce ben calibrata avvolta da una melodia di chitarra che dà un tocco di arguzia in più insieme ai richiami a “Il conformista” di Giorgio Gaber. Quando l’ingiustizia diventa legge, diceva Bertolt Brecht, la resistenza diventa dovere: Vinicio Capossela fa tesoro di ciò e rende il suo lessico raffinato uno scudo impenetrabile contro la superficialità dei giorni nostri.

RIPRODUZIONE RISERVATA