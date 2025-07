Vinicio Capossela: «Sardegna, terra di confine come la mia musica» 

Parlare di sirene in un’isola come la Sardegna, circondata dal mare in tutte le sue forme – calmo, agitato, roccioso, portuale e di sabbia bianchissima – sa di antico e magnetico. Vinicio Capossela torna in Sardegna con due concerti più incontro pubblico che sanno di un'eco, un richiamo, una voce che attraversa i secoli e si insinua tra le pieghe della modernità. Il tour si chiama “Sirene”. Richiami, emergenze e affioramenti, una serie di speciali concerti estivi organizzati da International Music and Arts, con formazioni e repertori differenti in alcuni dei luoghi più suggestivi del Paese. Un viaggio del cantautore irpino che unisce il canto alla filosofia, la musica al mito.

Due i concerti sardi nell’ambito della declinazione “Sirene, la frontiera”: sabato nella Miniera di Montevecchio a Guspini, per il Festival “A Innantis”, e domenica a Lanusei, ai Salesiani, per lo storico “Rocce Rosse Blues”.

La Pastorale

Lunedì 4 agosto, invece, l’artista sarà il protagonista indiscusso, all’Anfiteatro Caritas di Tortolì, della seconda giornata della Pastorale del Turismo, in un intrigante e sicuramente sorprendente incontro d’autore dal titolo “Tra parole e musica”. La serata si aprirà alle 21.30 con il progetto “Camineras”, a cura di Vincenzo Ligios, che porterà sulla scena il cortometraggio “Adesso è bello” di Roberta D’April, ambientato a Lanusei:a seguire la conversazione in musica con Vinicio Capossela. L’ingresso sarà, come sempre, libero.

Il viaggio

Due luoghi apparentemente distanti che diventano, nel segno di Capossela, spazi di confine. Montevecchio significa gallerie scavate nella terra e il sudore minerario che ancora si avverte sotto la polvere del tempo: palcoscenico perfetto per una riflessione sonora sul lavoro, sull’abisso e sul Sud. Lanusei, tra i monti che guardano il mare, sarà invece approdo e ripartenza, spazio dove l’eco del canto incontra la profondità dell’anima. Il progetto “Sirene” è un viaggio poetico e musicale che cambia forma di luogo in luogo, un rituale laico che l’artista Vinicio Capossela, 59 anni da Hannover, Germani, porta avanti da anni, con quella miscela unica di letteratura, visioni e strumenti. In questi appuntamenti sardi sarà accompagnato da Victor Herrero alle chitarre, Andrea Lamacchia al contrabbasso, Zeno De Rossi alla batteria, Alessandro Stefana alle chitarre e Raffaele Tiseo al violino. Una formazione d’eccezione, capace di evocare e dissolvere, costruire e smontare, proprio come il canto delle sirene.

«Le mie risposte»

«Il canto delle sirene», ci ha raccontato Capossela, è quanto di più vicino all’essenza delle canzoni. È seduzione, ma anche allarme. È meraviglia, ma anche paura. È il tentativo estremo dell’uomo di salvarsi attraverso la memoria e la poesia». Un pensiero che affonda nel mito e trova riscontro drammatico nell’attualità. Le sirene sono anche quelle delle ambulanze, della guerra, delle emergenze climatiche, della propaganda. Per questo, più che mai, cantare significa rispondere. Anche rischiare.

«Nell’Isola»

Nel percorso artistico di Capossela – che da oltre trent’anni attraversa i territori dell’inquietudine e della bellezza, tra Tom Waits e Omero, Melville, Modugno e Cervantes – la Sardegna non è mai stata solo una tappa di un tour. È un luogo di confine, come i suoi concerti. Un’Isola che trattiene e respinge, dove la polvere di una miniera incontra il cielo stellato e la voce umana cerca di sfidare l’oblio. «Forse è come diceva Bataille dell’erotismo: un’affermazione della vita fin dentro la morte. In questi tempi di assuefazione al sopruso e alla violenza, il canto delle sirene può restituirci il senso della meraviglia, il moto che ci ha fatto sollevare lo sguardo verso il cielo. Quel gesto che definisce l’essere umano». Se è vero che affrontare le sirene è un rischio per chi canta, è anche vero che chi ascolta – soprattutto in luoghi carichi di senso come Montevecchio o Lanusei – può trovare in quella voce un rifugio. O forse un varco prezioso per affrontare con più coraggio e consapevolezza una realtà sempre più complessa.

