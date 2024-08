Vinicio Capossela, ma che coss’è l’amor? 

Vinicio Capossela stasera sul palco a Berchidda, uno dei nomi più attesi del cast di questa edizione di Time in Jazz, come confermano i biglietti andati esauriti da settimane. Un viaggio sul filo del tempo per un concerto, unica data in Sardegna, che proporrà “Camera a sud 1994-2024 And other Personal Standards”, progetto originale sulla scia del precedente “Round one thirty five 1990-2020. Personal Standards”, in occasione del trentennale dell’uscita dell’album “Camera a sud”.

Il concerto in piazza del Popolo alle 21,30. Capossela sarà accompagnato da storici compagni di viaggio come Giancarlo Bianchetti (chitarra), Enrico Lazzarini (contrabbasso) e Zeno De Rossi (batteria), e Michele Vignali (sassofono) al posto di Antonio Marangolo inizialmente previsto.

La quarta giornata di Time in Jazz si apre alle 11 alla Pineta di Sant’Anna, a Budoni, con “Spiritus”, il progetto che vede di scena tre musicisti di lunga e importante storia artistica: Maurizio Camardi, sassofonista da tempo impegnato in una ricerca su strumenti etnici a fiato come il duduk armeno e l'hulusi cinese; Sergio Cossu, dal 1984 al 1999 componente dei Matia Bazar, autore, produttore, pianista e alchimista elettronico; e Mauro Palmas, uno dei simboli musicali della Sardegna con i suoi strumenti a corda (liuto cantabile, mandoloncello) e la sua inesausta ricerca etno-musicale. Nel pomeriggio il palco è a Porto Taverna: dalle 18, Mauro Manzoni (sassofoni, live electronics) e Mauro Campobasso (chitarra, live electronics) nel segno di “Vanishing Point”, il loro disco di due anni fa nato su ispirazione di un viaggio attraverso l’Europa a bordo delle loro motociclette.

