Vinicio Capossela domenica 3 agosto a Lanusei 

Dopo Lucio Corsi, il festival Rocce Rosse Blues, appuntamento immancabile dell’estate musicale in Sardegna, saluta un nuovo protagonista della sua trentacinquesima edizione, in programma dal 19 luglio al 9 agosto a Lanusei (ma con appuntamenti previsti anche in altri centri dell’Ogliastra): è Vinicio Capossela, atteso in concerto il 3 agosto nell'area spettacoli all'ex Istituto Salesiano con il progetto “Sirene. Richiami, Emergenze e affioramenti”.

Un percorso di riflessione che il poliedrico artista classe 1965, tra i più apprezzati e originali della scena cantautorale italiana, presenta così: «Siano esseri mitologici o concreti apparecchi acustici, le sirene sono sempre un richiamo, un segnale d'emergenza. Reali e favolose, portano nel proprio corpo la loro natura duplice e ambigua, mutante e sfuggente, di volta in volta creature degli abissi e della luce, del mutismo e del canto, dell'oscuro dionisiaco e della bellezza apollinea. Sono la figura stessa dell'ambivalenza semantica dell'emergenza, che è sia pericolo che emersione, allo stesso tempo dannazione e salvezza, seduzione e redenzione. Per chi le sa ascoltare, in questi tempi infausti le segnalazioni di pericolo si sono moltiplicate».

RIPRODUZIONE RISERVATA