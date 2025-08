Vini: sul podio il coro “Melchiorre Murenu” 

Non solo bel canto, il coro “Melchiorre Murenu” produce anche un ottimo vino rosso. Si è classificato al primo posto nella terza edizione della rassegna enologica dei vini del Marghine, organizzata dall’associazione “Binzateris”, patrocinata dal Comune di Macomer. Per i vini rossi di uve autoprodotte, sono stati premiati anche Salvatore Spanu e Pierluigi Pira. Per i vini bianchi al primo posto Massimo Fadda, seguito da Sandro Demurtas, Salvatore Deriu e Pierfelice Prasciolu. Per i rossi di uve acquistate il primo premio è stato assegnato a Remo Cadau, seguito da Giuseppe Porru e Gianfranco Pala. Grande folla alla manifestazione, alla quale ha partecipato l’enologo Angelo Angioi, Luigi Secci della scuola europea sommelier e 16 sommelier. Sono stati esaminati i vini di oltre 60 produttori, provenienti da Macomer, Birori, Borore e Bortigali. La valutazione è stata curata dagli esperti di Laore e dagli esponenti della scuola sommelier. I vini sono considerati tutti di buon livello collocando il Marghine tra le migliori zone dell’Isola, vocate soprattutto per i bianchi. Alla manifestazione hanno partecipato gli amministratori comunali di Macomer, presente anche la presidente della Regione, Alessandra Todde.

