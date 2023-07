Vini rossi del Marghine, premiati i prodotti migliori 

Il territorio di Macomer e una parte consistente del Marghine sono vocati alla viticoltura. Lo dicono gli esperti enologi, che hanno selezionato i 64 vini, nella prima edizione del concorso i Vini Rossi del Marghine, ideato e organizzato dall'associazione culturale Binzatteris, con la collaborazione della scuola europea Sommeliers, dell'Agenzia Laore e patrocinato dal Comune di Macomer.

La giuria ha selezionato i vini provenienti dai vigneti di Macomer, Bortigali, Borore e Birori. Il vincitore del primo concorso è un viticoltore di Bortigali, Paolo Deriu (che ha conquistato anche il secondo premio), con il vino di Pedrosu in territorio di Bortigali. Dello stessa località è il vino del terzo vincitore, il bortigalese Antonio Spanu. Il premio come miglior vino prodotto a Macomer (a Cherchizzu) lo ha conquistato Angelo Falchi, pensionato. «Nel Marghine ci sono ottime condizioni climatiche per produrre il buon vino, del quale si può alzare la media quantitativa oltre quella qualitativa- dice Angelo Angioi, enologo- è possibile anche l'imbottigliamento e l’accesso ai mercati».

La manifestazione ha richiamato centinaia di appassionati, esperti e piccoli produttori. «Per ora facciamo soltanto cultura- dice il presidente dell'associazione, Alberto Betterelli- vogliamo confrontarci e migliorare la qualità». Il sindaco Riccardo Uda aggiunge: "Questa è una iniziativa fondamentale per creare coesione e un sano confronto tra i produttori, importante per l'economia della nostra cittadina».

