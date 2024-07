Vini premiati in Campidoglio 

I vini del Mandrolisai conquistano Roma alla XXII edizione del concorso enologico “Città del vino”, ieri in Campidoglio. Importanti i riconoscimenti per le produzioni vitivinicole locali con ben sei medaglie d’oro: due a testa per la aziende Cadeddu e Cantina Fradiles di Atzara, altre due per “Su Connottu” e “Vigne centro Sardegna” di Sorgono. Presente il sindaco di Atzara Alessandro Corona: «Siamo molto soddisfatti delle 4 medaglie conquistate a pari merito da Fradiles e Vitivinicola Cadeddu. Con quest’ultima ci complimentiamo in modo particolare perché pur essendo un’azienda giovane ha già ottenuto un grande risultato. Per il Mandrolisai sono sei medaglie d’oro che fanno luccicare un territorio che cresce e si affaccia nei più prestigiosi teatri del vino, nazionali e internazionali». (g. i. o.)

