Vini Mandrolisai, Etzo è il nuovo presidente 

Cambio al vertice del Consorzio Vini Mandrolisai: Sebastiano Etzo, titolare dell’omonima azienda vinicola di Sorgono, è il nuovo presidente e succede a Massimiliano Mura, che resta nel consiglio di amministrazione. Vicepresidente sarà Antonio Marras, dell’azienda Fradiles. Completano il direttivo le consigliere Maria Cadeddu, della Vitivinicola Cadeddu, ed Elisa Carboni, di Cantine Carboni.

Il nuovo consiglio proseguirà il percorso di valorizzazione della denominazione e del territorio, con il supporto del project manager Francesco Saverio Russo. Tra le iniziative due incontri con la stampa a Milano e Roma tra fine novembre e inizio dicembre e un evento rivolto agli operatori in Langa. «Voglio ringraziare Massimiliano Mura – dice il neo presidente Etzo – che ha avuto l’importante compito di condurre il Consorzio nei primi fondamentali passi sui quali abbiamo costruito il futuro e dai quali partiamo per continuare a crescere e portare il Mandrolisai in Italia guardando sempre di più anche all’estero». Costituito nel 2024, il Consorzio riunisce oggi 18 aziende. La doc Mandrolisai, istituita nel 1981, valorizza i vitigni Bovale sardo, Cannonau e Monica, coltivati nei territori comunali di Atzara, Desulo, Meana Sardo, Ortueri, Samugheo, Sorgono e Tonara.

RIPRODUZIONE RISERVATA