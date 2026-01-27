Vini, Maìa nella top ten del 2025 

Maìa di Siddùra si conferma come una delle stelle del Decanter. Una delle pubblicazioni enologiche più autorevoli al mondo ha inserito il vino di Siddùra, unico bianco in classifica, tra i dieci “Wines of the year 2025”, selezionati dal “Regional Editor for Italy” della rivista, James Button. Si tratta di un riconoscimento di prestigio, che premia il grande lavoro della cantina e la proietta ancora una volta tra le più importanti realtà enologiche a livello nazionale.

Un nuovo successo che si aggiunge al già ricco palmarès di Maìa, Vermentino di Gallura Docg che aveva già conquistato il primo posto nel panel nazionale dedicato ai Vermentini organizzato da Decanter e la medaglia di platino con 97 punti al Decanter World Wines Awards, il più grande e rispettato concorso enologico al mondo.

«Confrontarsi con le produzioni nazionali e internazionali è sempre stato per Siddùra una filosofia di vita: 971 riconoscimenti internazionali confermano la qualità e l’eleganza dei prodotti che, anno dopo anno, consentono alla cantina di misurarsi con i mercati più affermati», sottolinea Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra.

