Non si placa in Brasile la polemica per il caso di razzismo subito dall’attaccante del Real Madrid, Vinicius Junior durante la partita di domenica a Valencia: il ministero degli Esteri ha chiamato l’ambasciata spagnola a Brasilia esprimendo la propria «insoddisfazione» per come è stato trattato il caso. L’altra notte, sono state spente le luci del Cristo Redentore di Rio de Janeiro, in solidarietà con Vinicius.