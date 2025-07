Vini doc, riconoscimenti in Cina 

Marco Giuntelli ha vinto la sua scommessa: produrre vino di qualità negli ex terreni abbandonati verso Sisini. Intuizione, caparbietà e un pizzico di follia sono gli ingredienti che hanno reso possibile la nascita dell’azienda Nuovi Poderi, la prima cantina di Senorbì (esclusa la coop sociale Trexenta) che produce, trasforma e commercializza i suoi vini con la propria etichetta.

L’azienda ha appena conquistato tre medaglie al Concours Mondial de Bruxelles, primo tra i vini sardi premiati alla 32esima edizione della competizione tenuta quest’anno in Cina. Medaglie d’oro per il Nasco di Cagliari Doc “Taja 2023” e per il Vermentino di Sardegna Doc “Istrale Balck Label 2024, medaglia d’argento per il Barbera sardo Archeo 2022 (Isola dei Nuraghi Igt). Oro poi conquistato al quarto Concorso nazionale “Vermentino” di Massa (premiato il Doc “Istrale 2024”) e ai due riconoscimenti 5 StarWines ottenuti al Vinitaly sempre per il Vermentino Doc “Istrale” e per il Nasco di Cagliari Doc “Taja 2023”. (s. sir.)

