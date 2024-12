Vini doc con uve non sarde, sotto inchiesta 29 persone 

Società olbiese nei guai per una presunta frode commerciale nel settore vitivinicola. I reati ipotizzati (dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio aggravata, contraffazione di denominazioni di origine e falso ideologico) riguardano la commercializzazione di vini prodotti con uve provenienti da Sicilia, Puglia e Campania e fatti passare come Cannonau di Sardegna Doc e Vermentino Doc/Docg. Al centro del sistema delineato dalla Guardia di Finanza (Comando provinciale di Sassari) c’era l’azienda olbiese (i cui legali rappresentanti, due persone,sono stati denunciati e sono destinatari di sequestri penali) e altri soggetti. L’avviso di concluse indagini firmato dalla pm Claudia Manconi riguarda altre 27 persone. Si parla di autotrasportatori, fornitori di uve della Penisola e aziende sarde che simulavano la vendita di uve locali. Sono indagati anche i tecnici dell’organismo di controllo dei vini DOC in Sardegna, Sicilia e Puglia. Alle indagini hanno collaborato i Carabinieri della Compagnia di Bonorva e degli Ispettori del Dipartimento della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF Sardegna. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati conti correnti per quasi 2 milioni e 500mila euro e 5mila ettolitri di vino.

