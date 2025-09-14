VaiOnline
Ciclismo.
15 settembre 2025 alle 00:24

Vingegaard vince una vuelta ferita dalle proteste 

La zona del podio nei dintorni di plaza de Cibeles devastata, le strutture rovesciate e il percorso invaso dai manifestanti ProPal che intonavano cori contro Israele. L’accanimento contro la Vuelta a España, scelta come palcoscenico di una protesta andata in scena quotidianamente per tutte le 21 tappe (in modo più o meno incisivo) ha raggiunto l’apice con l’assalto di ieri che ha costretto il gruppo dei corridori a fermarsi e gli organizzatori ad annullare l’ultima tappa. Tra i motivi della protesta mirata a fermare la corsa e in particolare la squadra della Israel-Premier Tech (di proprietà del canadese di origine israeliana Sylvan Adams, con un solo corridore israeliano in gruppo).

L’epilogo

Inevitabile, per garantire ancora una volta l’incolumità dei corridori e delle persone al seguito, la decisione di sospendere la tappa, tradizionalmente dedicata ai velocisti con un’incidenza sul risultato finale praticamente nulla. Il risultato sportivo era comunque garantito, con il danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike) vincitore senza festa della maglia roja davanti al portoghese Joao Almeida (Uae Emirates) e al britannico Tom Pidcock (Q36.5). Quinto e miglior giovane lo statunitense Matthew Riccitello, della Israel, che ha preceduto il 21enne italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora) che era stato sesto anche al Giro d’Italia. Maglia verde all’altro danese Mads Pedersen, miglior scalatore l’australiano Jay Vine, dalla Uae, migliore squadra.

Gli scontri

I disordini (avvenuti nonostante l’imponente schieramento della polizia spagnola e poi sfociati in scontri violenti nel corso della sera) hanno impedito le tradizionali premiazioni a Cibeles. «Questa non è una manifestazione», ha tuonato furibondo, il sindaco Almeida, «è un reato». Era presente per la cerimonia anche il principe Alberto di Monaco (la Vuelta 2026 partirà dal Principato) oltre a Fabio Aru che, nel decennale del suo trionfo a Madrid 2025, sabato aveva premiato Jonas Vingegaard.

Le altre corse

Ieri solo Uae Emirates. Nuova vittoria di Isaac Del Toro nel 77° Trofeo Matteotti a Pescara. Nel Gp di Montreal, arrivo in parata: 1° Brandon McNulty, 2° Tadej Pogacar.

