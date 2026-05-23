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Ciclismo.
24 maggio 2026 alle 00:30

Vingegaard, tris al Giro d’Italia: è in rosa a Pila 

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Pila. «Era il giorno che stavamo aspettando: abbiamo segnato questa tappa con una X, il giorno in cui volevamo prendere la maglia rosa»: detto fatto. Jonas Vingegaard vince anche la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta-Pila di 133 chilometri, come aveva già fatto con le altre due con qrrivo in quota al Blockhaus e a Corno alle Scale e veste la maglia rosa di leader della classifica generale sopra quella azzurra degli scalatori. per arrivare puntuale all’appuntamento con l’annunciatissimo primato, il danese della Visma - Lease a Bike è scattato a 5 km dalla vetta, scalzando Giulio Ciccone che era in fuga e arrivando solitaria, con 48” sul solito Felix Gall e 57” di Jay Hindley che ha sfruttato il lavoro di Giulio Pellizzari. La vecchia maglia rosa Afonso Eulalio ha pagando 2'48” ma il portoghese mantiene il secondo posto e la maglia bianca di miglior giovane davanti a Pellizzari. Cambia anche la maglia ciclamino, ora sulle spalle di Jhonatan Narvaez che grazie a un traguardo volante la sfila a Paul Magnier per un punto.

«I compagni hanno fatto un lavoro straordinario, sono felicissimo di avercela fatta», ha proseguito Vingegaard, secondo danese in rosa dopo Mads Pedersen nel 2025. «Riuscire a vincere qui è importantissimo per me, volevamo combattere anche per la tappa. I distacchi e la classifica generale sono migliori del previsto, non so se manterrò anche la maglia azzurra ma finora è un ottimo Giro d'Italia», ha detto alla Rai.

Oggi la quindicesima tappa, con partenza da Voghera, prevede l’atteso arrivo e prestigioso a Milano dopo 157 km: un’occasione da non perdere per i velocisti.

Ordine d’arrivo : 1. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a bike) km 133 in 3.53’01” media 34,246 kmh, 2. Felix Gall (Aut, Decathlon) a 49”, 3. Jai Hindley (Aus, Red Bull Bora) a 58”, 4. Davide Piganzoli (Ita, Visma) a 1’03”, 6. Giulio Pellizzari (Ita, Red Bull-Bora) st, 7. Thymen Arensman (Ola) a 1’23”, 8.Michael Storer (Aus) a 1’35”, 9. Wout Poels (Ola) a 2’08”, 9. Jan Hirt (cec) st, 10. Egan Bernal (Col) st; 15. Afonso Eulalio (Por) a 2’49”.

Classifica : 1. Vingegaard in 56.08’41”, 2. Eulalio a 2’26”. 3. Gall a 2’50”, 4. Arensman a 3’03”, 5. Hindley a 3’43”, 6. Pellizzari a 4’22”, 7. Storer a 4’46”, 8. Ben O’Connor (Aus) a 5’22”, 9. Derek Gee (Can) a 5’41”, 10. Piganzoli a 6’13”.

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