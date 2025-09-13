Vingegaard trionfa in una Vuelta ferita 

MADRID. Nella Vuelta a España tormentata dalle proteste dei manifestanti pro Palestina (anti Israel-premier Tech), Jonas Vingegaard ha messo il sigillo su un trionfo annunciato. Sit in e manifestazioni che hanno segnato anche la 20ª e penultima tappa, ma hanno fermato il danese, che ha trionfato in solitaria sul traguardo di Bola del Mundo, a oltre 2.200 metri, portando il vantaggio in classifica generale su Joao Almeida a un incolmabile 1’16”. L'ultima tappa, dedicata ai velocisti, non può far paura al due volte vincitore del Tour, che senza Pogacar ha dimostrato la propria superiorità sui rivali, a cominciare dal portoghese, che le ha tentate tutte anche ieri. Sull’ultima salita, Vingegaard (Visma Lease a bike) ha vinto con 11” sul compagno Sepp Kuss (vincitore nel 2023), 13 su Jai Hundley (Red Bull-Bora), 18 su Tom Pidcock (Q36.5, che ha difeso il terzo posto in classifica generale), 22 su Almeida e 24 su Matthew Riccitello che così salirà sul podio oggi come vincitore della classifica dei giovani, esibendo la maglia della contestatissima Israel-Premier Tech. L’ha soffiata a Giulio Pellizzari, in crisi sull’ultima salita, che chiude comunque al 6° posto in classifica. Bene invece Giulio Ciccone, 8° a 1’11”.

Oggi la Alalpardo-Madrid sarà di 103,6 km invece dei 111,6 previsti. Gli organizzatori hanno eliminato il tratto nel lussuoso quartiere madrileno di Aravaca. Intensificate le misure di sicurezza con rinforzi "straordinari" per garantire la sicurezza dei ciclisti, con oltre 1.500 agenti di polizia .

