Vingegaard si tiene stretta la gialla  

Una tappa senza emozioni dopo quelle delle due precedenti grazie alle quali Jonas Vingegaard si è di fatto preso il Tour 2023 costringendo alla resa Tadej Pogacar. Ma la Grande Boucle non è mai scontata e così la volata di gruppo annunciata ieri in una 18/a frazione lunga 180 chilometri senza alture complicate, è venuta meno per un quartetto di volti poco noti che, per una manciata di metri, ha beffato gli squadroni al lavoro per i velocisti. A imporsi contro ogni pronostico è stato il 28enne Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step), danese come Vingegaard, per la prima volta sul podio del Tour da vincitore davanti ai tre compagni di fuga: l’olandese Pascal Eenkhoorn, il norvegese Jonas Abrahamsen e il belga Victor Campenaerts.

«Non è la prima volta che un gruppetto riesce a battere le squadre dei velocisti», ha detto contento Agreen, «e io ci ho ho creduto. Finora la mia squadra non era riuscita a vincere in questa edizione, per questo ero molto motivato e ora sono contento». Contento come la maglia gialla, che ha ammesso di aver trascorso «una giornata non troppo stressante». Il campione della Jumbo-Visma, a pochi giorni dal traguardo di Parigi, mantiene un vantaggio di 7’35’’ nella classifica generale su Pogacar. «Non direi che sia stata facile, perché devo sempre essere concentrato e mi rilasserò quando la corsa finirà», ha detto, «le squadre dei velocisti hanno cercato di puntare alla vittoria ma per loro sfortuna non ci sono riusciti».

