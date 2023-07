Vingegaard si prende un altro tour 

Parigi. Jonas Vingegaard può finalmente prendersi una pausa: il Tour de France è suo, per il secondo anno consecutivo. Quella di ieri, come ogni volta che la Grande Boucle si conclude, è stata una passerella finale sui viali di Parigi, che ha di nuovo incoronato il 26enne danese che, dopo una breve vacanza, comincerà a prepararsi per la Vuelta, perché quest'anno punta alla doppietta. «Ci vediamo a Barcellona. Correrò al fianco di Primoz Roglic e vediamo che succede». In attesa della gara spagnola, quello di ieri è stato il giorno della festa, resa ancora più bella dal modo in cui ha battuto il suo grande rivale Tadej Pogacar, infliggendogli un distacco di 7’29” nella classifica generale.

Ieri, invece c'è stata una volata in generale in cui si è imposto il belga Jordi Meeus, al fotofinish sul connazionale Jasper Philipsen, che in questo Tour ha ottenuto quattro successi di tappa. Di questo Tour edizione numero 110 rimane anche l'immagine di Giulio Ciccone che conquista il titolo di miglior scalatore, e quindi la maglia a pois, primo italiano a riuscirci 31 anni dopo Claudio Chiappucci. «Indosso questa maglia con onore - il commento del camoscio abruzzese - perché ha un significato importante, è prestigiosa, e per me è una grande soddisfazione. La lotta per conquistarla è stata molto difficile, aperta fino a ieri, negli ultimi anni veniva indossata da uomini di classifica. Però ce l'abbiamo fatta».

