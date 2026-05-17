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Ciclismo.
18 maggio 2026 alle 00:46

vingegaard corre da padrone del Giro 

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Jonas Vingegaard l’ha capito: gli basta muoversi sugli arrivi in salita per portarsi a casa la maglia rosa. Dopo il Blockhaus, ieri il danese della Visma-Lease a bike ha messo il sigillo sul secondo arrivo in quota del Giro d'Italia, nella nona tappa che da Cervia portava a Corno alle Scale, dopo 184 chilometri. Il danese ha attaccato nel finale in salita, precedendo di 12” l'austriaco Felix Gall, assieme al quale aveva posto fine (a 1800 metri dall’arrivo) all’attacco di Giulio Ciccone. Terzo l’ottimo Davide Piganzoli, gregario di Vingegaard. La maglia rosa resta ancora sulle spalle del combattivo portoghese Eulalio, che ha ceduto appena 40”. Ha invece accusato un ritardo di 1’28” Giulio Pellizzari, che in salita ha perso le ruote dei migliori e la maglia bianca di leader dei giovani.

Nella classifica generale, Eulalio resta ancora saldamente in testa con 2'24” di vantaggio su Vingegaard e 2'59” su Gall. Giulio Pellizzari è sceso al nono posto a oltre cinque minuti. Oggi seconda giornata di riposo, prima della cronometro di 40 km in Toscana.

Ordine d’arrivo : 1. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike) km 184 in 4h20'21”, media 42.404 km/h, 2. Felix Gall (Aut, Decathlon Cma) a 12”, 3. Davide Piganzoli (Ita, Visma-Lease a Bike) a 34”, 4. Thymen Arensman (Ola) st, 5. Afonso Eulalio (Por) a 41”, 6. Derek Gee (Can) a 46”, 7. Mathys Rondel (fra) st, 8. Sepp Kuss (Usa) st. 9. Jai Yindley (Aus) a 50”, 10. Michael Storer (Aus) st, 11. Giulio Ciccone (Ita) a 57", 12. Christian Scaroni (Ita) a 1’06”; 22. Giulio Pellizzari (Ita) a 1’28”.

Classifica : 1. Afonso Eulalio (Por, Bahrain Victorious), 2. Vingegaard a 2'24”, 3. Gall a 2'59”, 4. Hindley 4’32”, 5. Scaroni a 4’43”, 6. Arensman a 5’00”, 7. Rondel a 5’01”, 8. Ben O’Connor (Aus) a 5’03”, 9. Pellizzari a 51’15”, 10. Storer a 5’20”; 13. Piganzoli a 6’11”,

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