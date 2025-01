vincono l’elmas e la jasnagora 

Due vittorie e tre sconfitte. È il bilancio delle squadre sarde nella dodicesima giornata di Serie B, la prima del girone di ritorno. Sorridono solo la Jasnagora nel girone A e l’Elmas nel girone E. Perdono invece Monastir, Quartu e San Sebastiano Ussana, mentre l’Alghero non è sceso in campo per il turno di riposo.

Vittorie

In casa contro il Città Giardino Marassi la Jasnagora torna al successo con un netto 9-2. Al PalaConi sono andati a segno Ruggiu, autore di una tripletta, Alan, Farina, Ruzzu, Macciò e Fois. Completa il tabellino dei marcatori un’autorete ospite. Successo prezioso in chiave salvezza per l’Elmas, che per questa seconda metà di stagione potrà contare anche su Lautaro Monetto, l’argentino ex Sestu rientrato in Sardegna e che ritrova Mario Mura. Col Mirafin i gialloneri si sono imposti per 5-3 con la tripletta di Cianchi e i gol di Arrais e Casu.

Sconfitte

Dopo tre vittorie consecutive si ferma la striscia positiva del Quartu, battuto 2-0 in trasferta dall’Aranova. Sconfitta interna invece per il Monastir contro il Varese per 5-2. I biancoblù passano in vantaggio con Marongiu. Dopo la rimonta ospite, Nurchi riapre la sfida ma non basta a evitare il ko. Beffa finale invece per la San Sebastiano Ussana, che subisce il 6-5 del Circolo Canottieri Lazio a poco più di un minuto dalla fine di una gara combattuta. Per l’Ussana sono andati a segno, con una doppietta a testa, Piras e Saddi. Un gol anche per Mura.

