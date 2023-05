Vincono il concorso di musica,  studenti premiati in Municipio 

I piccoli studenti della sezione C della scuola di via Custoza di Selargius tornano vittoriosi dall’Umbria, con ottimi piazzamenti conquistati nel recente concorso nazionale di musica “Enrico Zangarelli”, e vincitori anche del Festival musicale Gian Piero Cartocci di Iglesias.

Ieri sera l’incontro in Comune, con il sindaco Gigi Concu insieme alla sua vice Gabriella Mameli, all’assessora alla Cultura Oriana Bernardi e al collega ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «Un piccolo riconoscimento ai nostri giovani talenti, per aver portato in alto il nome di Selargius e aver dato prova di grandissima preparazione», il commento di Concu.

