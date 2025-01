Vincono Decimoputzu e Jerzu, ora in vetta ci sono solo loro 

Decimoputzu 3

Bariese 0

Decimoputzu : Ena, Lai, Piscedda (77’ Cacciuto), Aly, F. Mameli, Pilloni, Cao, Milia (86’ M. Mura), O. Mocci (73’ Sabiu), C. Mocci (86’ Sanna), Casu (86’ A. Melis). Allenatore Podda.

Bariese : S. Serra, A. Vocatore, C. Mameli, L. Vocatore, Lezcano, Pira (85’ R. Melis), R. Vocatore, Galisai, Bondar, Pischedda, Cabezas (64’ Carracoi). Allenatore Corgiolu.

Arbitro : Cosseddu di Nuoro.

Reti : 42’ e 79’ Casu, 60’ C. Mocci.

Il Decimoputzu chiude il girone con una vittoria per 3-0 (la terza di fila) e festeggia il primato (seppur condiviso con lo Jerzu). Non poteva cominciare meglio il nuovo anno per la squadra di Titti Podda che riprende la corsa verso la Promozione. Una doppietta di Casu e la firma immancabile di Christian Mocci, servono ad archiviare la pratica Bariese e a toccare quota trentotto. La sfida di ieri però non era affatto scontata. Una Bariese ben messa in campo e organizzata ha resistito fino a pochi minuti prima dell’intervallo per soccombere. Al 42’ Lai serve in area un traversone perfetto per la rovesciata vincente di bomber Casu. Nella ripresa, all’ora di gioco, Christian Mocci mette in sicurezza la gara. A 10’ dalla fine c’è tempo e modo per calare il tris, ancora con Casu. Domenica la capolista sarà impegnata ad Ulassai. La Bariese sarà ospite dell’Asseminese.

