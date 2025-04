Vincono Berrettini e Sinner 

Montecarlo. Matteo Berrettini ha fatto un regalo a se stesso e uno all'amico Jannik Sinner battendo il n.2 al mondo, Alex Zverev, nel secondo turno del torneo di Montecarlo. Nel Masters 1000 che apre la stagione sulla terra in Europa, il romano n.34 al mondo ha smentito i pronostici e con una vittoria in rimonta (2-6, 6-3, 7-5) dopo «una partita pazzesca» ha avuto il merito di eliminare il favorito del torneo, impedendogli anche di potere eventualmente salire sul trono mondiale prima del rientro in campo di Sinner, che quindi agli Internazionali di Roma si presenterà da numero 1.

Speranza derby

Agli ottavi, Berrettini dovrà vedersela col vincente della partita tra Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka, in programma oggi, quando scenderà in campo anche Flavio Cobolli, che ha battuto il serbo Dusan Lajovic (6-4, 6-2) e affronterà il francese Arthur Fils, mentre è uscito di scena Lorenzo Sonego, eliminato in 3 set (6-4 1-6 6-2) dallo spagnolo Pedro Martinez.

Un combattimento

Il match tra Berrettini e Zverev era il più atteso del programma ieri nel Principato e non ha deluso: è stato un combattimento durato quasi due ore e mezza con un andamento in crescendo e un finale esaltante, specie se visto con gli occhi dell'azzurro e dei suoi tifosi, culminato per emozioni e tensione in uno spettacolare scambio di 48 colpi nell'11° game del terzo set, vinto da Berrettini che strappando il servizio al rivale si è portato sul 6-5 per chiudere poi il match nel suo turno di battuta.

Le dichiarazioni

«È stata una partita pazzesca, mi sono dovuto adattare, soprattutto mentalmente ho fatto un lavoro per girarla», ha commentato a caldo il romano, che sembrava in balia di Zverev dopo aver perso 6-2 la prima partita. «Non mi sentivo benissimo, anche per meriti suoi, poi ho cambiato l'atteggiamento e cercato di credere nel mio gioco. I primi game del secondo set sono stati fondamentali», ha proseguito, spiegando come sia riuscito ad alzare il suo livello, diventando più aggressivo e inducendo Zverev a fare qualche errore in più. Così è nato il break ottenuto da Berrettini al sesto game, che il tedesco non è più riuscito a recuperare. Nel set decisivo, Berrettini ha approfittato della fallosità del rivale sulla prima di servizio per chiudere sul 7-5. «Io amo la terra, ci ho giocato sempre fino ai 19 anni», ha sottolineato. Per Zverev, la sconfitta è invece un duro colpo: sfumata la possibile rincorsa al n.1, mentre Carlos Alcaraz potrebbe strappargli il secondo posto.

