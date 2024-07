“Vincolo di tutela” contro le pale 

Le aree nuragiche, i villaggi romani e le chiese campestri di Mandas avranno presto il bollino “Vincolo di tutela”. È questa la strategia adottata dall’amministrazione comunale del centro dell’alta Trexenta per tenere fuori dal proprio territorio i signori del vento. Il sindaco Umberto Oppus ha inviato una lettera alla Soprintendenza per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano per richiedere l’avvio dei procedimenti finalizzati alla dichiarazione di interesse culturali dei beni archeologici, storici e paesaggistici presenti all’interno del territorio comunale di Mandas.

La lista

Segue un elenco che pare infinito di aree archeologiche risalenti al periodo nuragico e romano, chiese in rovina (Santu Sadurru, Santa Barbara, Santa Vittoria e Bangius), nuraghi semplici e complessi (tra i tanti vengono citati i nuraghi Santa Barbara, Simoni e Nuraxi Edu), le tombe dei giganti S’Arruina de su Porcu e Arruina dei Ladiri, S’omu de S’orcu in località Gannadra, le infrastrutture ferroviarie storiche, le vecchie cantoniere, i ponti, le gallerie e i manufatti risalenti a fine Ottocento. «L’obiettivo è creare un reticolato di aree sottoposte a vincolo all’interno del quale non si potrà, in nessun caso e per nessun motivo, autorizzare installazioni che possano modificare il territorio», precisa il primo cittadino.

La linea

Altro che pale eoliche, secondo il piano del Comune di Mandas nel reticolato di fiumi, siti nuragici, villaggi romani e chiese campestri non si potrà posizionare neanche un piccolo e insignificante paletto. «Abbiamo tutte le carte in regole per circondare il nostro territorio di vincoli di tutela - continua Oppus -, alle torri eoliche noi preferiamo le torri nuragiche».

Sono oltre sessanta le aree archeologiche presenti a Mandas, in alcune di loro sono già stati realizzati importanti interventi di recupero e valorizzazione in chiave storico-turistica, attraverso progetti di studio e ricerca ideati in concorso con la Soprintendenza. E proprio i continui dialoghi intercorsi tra la Giunta comunale e l’organo periferico del Ministero della Cultura sono alla base della proposta di tutela dei beni culturali di Mandas. «La nostra iniziativa nasce in concerto e in piena sintonia con gli obiettivi e le prerogative della Soprintendenza archeologica», conclude Umberto Oppus.

Identità

La richiesta dei vincoli a tutela non esclude la mappa di diversi beni considerati secondari rispetto alle zone nuragiche, ma comunque importanti per la tradizione di Mandas. Tra questi ci sono le Barracas de is castiadoris, le casette in pietra a forma circolare utilizzare per controllare vigne e terreni coltivati, molte delle quali realizzate oltre tre secoli fa. Si sa, il diavolo si nasconde nei dettagli, e l’amministrazione cittadina non vuole trascurare nessun dettaglio nella sua crociata contro l’invasione dei signori del vento. Dal canto suo, l’ufficio tecnico comunale è incaricato di procedere alla predisposizione degli elenchi e delle relative mappe al fine di salvaguardare e tutelare l’insieme dei beni archeologici, storici, religiosi, culturali e paesaggistici.

