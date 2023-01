Vincoli paesaggistici nella “zona rossa” 

Sonde o scavi? Lunedì sarà il giorno del giudizio per capire come e da dove devono iniziare e svilupparsi gli accertamenti sui cedimenti di via Dettori. Fausto Mistretta, il perito nominato dal Tribunale, dovrà indicare le linee guida per capire come arrivare alle cause delle fratture negli edifici che hanno costretto allo sgombero gli edifici tra piazzetta Savoia e piazza Aramu, nel cuore della Marina. Il quartiere è uno dei quattro rioni storici della città e per questo è sottoposto a rigidi vincoli paesaggistici. Limitazioni che influenzeranno i lavori di scavo finalizzati alla ricerca delle origini dei crolli. Lavori che dovranno passare sotto la lente d’ingrandimento della Soprintendenza, l’unica che può concedere i nulla osta per l’intervento delle ruspe.

I vincoli della zona rossa

Dopodomani nessun tecnico della Soprintendenza parteciperà ai sopralluoghi. «Non ci hanno invitato», premette Monica Stocchino, soprintendente per la Città metropolitana. Un invito non obbligatorio ma quanto mai opportuno, vista la delicatezza e il valore della “zona rossa”. «Si tratta di spazi storici della città vincolati. Il Comune, o chi dovrà intervenire, dovrà chiedere l’autorizzazione monumentale che guarda agli aspetti storico documentali artistici. Le tracce documentali della città storica – precisa Stocchino - devono essere conservate, su questo non ci sono dubbi». Ci sono poi le restrizioni paesaggistiche. «Il vincolo su quell’area è uno dei quattro che interessano il centro storico e i suoi quattro quartieri». Cosa significa? «Le opere – precisa la soprintendente – devono essere autorizzate paesaggisticamente e vengono vagliate per gli aspetti che possono produrre sotto questo profilo». Quindi prima di qualsiasi intervento è necessario il vostro via libera? «Se il perito deve fare valutazioni sulle opere è chiaro che, a meno che non lo faccia in somma urgenza assumendosi le responsabilità che saranno valutate in seguito, sarebbe opportuno avere la nostra autorizzazione». Permessi che potrebbero allungare i tempi degli interventi.

In Finanziaria

Le opposizioni in Consiglio regionale hanno presentato emendamenti legati al rischio crolli in via Dettori. Piero Comandini, Francesco Agus e Michele Ciusa propongono dai tre ai cinque milioni di euro per far fronte ai primi interventi, alla messa in sicurezza degli stabili, al ristoro dei danni agli edifici dei privati e delle attività commerciali, ma anche per riconoscere il mancato fatturato delle attività costrette alla chiusura. Modifiche che andranno discusse obbligatoriamente lunedì o martedì, prima dell’approvazione della Finanziaria. La maggioranza si è impegnata a lavorare a una sintesi.